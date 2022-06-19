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Украинские защитники отбили штурм в районе Тошковки и Золотого вблизи Северодонецка – Генштаб ВСУ

19 июня, 2022 воскресенье
07:59
война с Россией На фото Вооруженные силы Украины

ВСУ отразили штурм российских оккупантов в районе Тошковки и в направлениях Орехово – Золотое, Первомайск – Золотое. Враг отошел и перегруппируется

Об этом в фейсбуке информирует Генеральный штаб ВСУ .

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают обучение в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза ракетных и авиаударов из Белоруссии.

На Северском направлении , в приграничных районах Брянской и Курской областей враг продолжает удерживать подразделения из состава Западного военного округа. Российские кафиры продолжают совершенствовать инженерное оборудование позиций и вести воздушную разведку.

На Харьковском направлении усилия враг сосредотачиваются на удержании занятых позиций и обстрелах позиций ВСУ. Нанес авиаудары по Тимофеевке и Цаповке. Идет поставка вооружения и техники из РФ. Недалеко от Рубежного враг безрезультатно пытался провести разведку боем. Заменял местность в районе населенного пункта Черкасские Тишки.

На Славянском направлении противник обстрелял позиции наших защитников неподалеку от Дибровного, Вернополья, Курульки, Богородичного и Долины.

На Лиманском направлении враг активных действий не вел. Обстрелял наши подразделения в районах населенных пунктов Донецк и Николаевка. Нанес авиаудара неподалеку от Пришиба и ракетного - по населенному пункту Маяки.

На Северодонецком направлении российские захватчики совершают обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское и Устиновка. Нанесли авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки. ВСУ отразили штурм в районе Тошковки, противник отошел и проводит перегруппировку.

В районе Северодонецка рашисты проводят воздушную разведку из БПЛА "Орлан-10". Продолжаются боевые действия по установлению полного контроля над этим городом.

На Бахмутском направлении кафиры обстреливают позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Яковлевка и Покровское. Зафиксированы ракетные удары вблизи Зайцева и Нью-Йорка.

Враг ведет штурмовые действия в направлении Орехово – Горное, боевые действия продолжаются.

Штурм по направлениям Орехово – Золотое и Первомайск – Золотое наши защитники успешно отбили.

Рашисты пытаются вести разведку боем в направлении Нирково – Николаевка. Попытку продвижения по направлению Врубовка – Николаевка, ВСУ остановили огнем. Противник отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Нанес ракетные удары в районах населенных пунктов Миролюбовка и Гродовка.

На Южнобужском направлении захватчиков основные усилия сосредоточиваются на удержании ранее занятых позиций.

В Николаевском направлении враг обстреливал наших защитников из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Правдино, Посад-Покровское и Благодатное. Вел воздушную разведку позиций ВСУ по БпЛА вблизи Таврического.

На Криворожском направлении противник обстреливал из артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населённых пунктов Красный Яр и Кобзарцы.

Российские кафиры, чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины, продолжают информационные вбросы о расположении военных подразделений в школах, больницах и церквях.

Белорусь
Золотое
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