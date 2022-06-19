Украинские защитники отбили штурм в районе Тошковки и Золотого вблизи Северодонецка – Генштаб ВСУ
ВСУ отразили штурм российских оккупантов в районе Тошковки и в направлениях Орехово – Золотое, Первомайск – Золотое. Враг отошел и перегруппируется
Об этом в фейсбуке информирует Генеральный штаб ВСУ .
На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают обучение в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза ракетных и авиаударов из Белоруссии.
На Северском направлении , в приграничных районах Брянской и Курской областей враг продолжает удерживать подразделения из состава Западного военного округа. Российские кафиры продолжают совершенствовать инженерное оборудование позиций и вести воздушную разведку.
На Харьковском направлении усилия враг сосредотачиваются на удержании занятых позиций и обстрелах позиций ВСУ. Нанес авиаудары по Тимофеевке и Цаповке. Идет поставка вооружения и техники из РФ. Недалеко от Рубежного враг безрезультатно пытался провести разведку боем. Заменял местность в районе населенного пункта Черкасские Тишки.
На Славянском направлении противник обстрелял позиции наших защитников неподалеку от Дибровного, Вернополья, Курульки, Богородичного и Долины.
На Лиманском направлении враг активных действий не вел. Обстрелял наши подразделения в районах населенных пунктов Донецк и Николаевка. Нанес авиаудара неподалеку от Пришиба и ракетного - по населенному пункту Маяки.
На Северодонецком направлении российские захватчики совершают обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское и Устиновка. Нанесли авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки. ВСУ отразили штурм в районе Тошковки, противник отошел и проводит перегруппировку.
В районе Северодонецка рашисты проводят воздушную разведку из БПЛА "Орлан-10". Продолжаются боевые действия по установлению полного контроля над этим городом.
На Бахмутском направлении кафиры обстреливают позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Яковлевка и Покровское. Зафиксированы ракетные удары вблизи Зайцева и Нью-Йорка.
Враг ведет штурмовые действия в направлении Орехово – Горное, боевые действия продолжаются.
Штурм по направлениям Орехово – Золотое и Первомайск – Золотое наши защитники успешно отбили.
Рашисты пытаются вести разведку боем в направлении Нирково – Николаевка. Попытку продвижения по направлению Врубовка – Николаевка, ВСУ остановили огнем. Противник отошел.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Нанес ракетные удары в районах населенных пунктов Миролюбовка и Гродовка.
На Южнобужском направлении захватчиков основные усилия сосредоточиваются на удержании ранее занятых позиций.
В Николаевском направлении враг обстреливал наших защитников из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Правдино, Посад-Покровское и Благодатное. Вел воздушную разведку позиций ВСУ по БпЛА вблизи Таврического.
На Криворожском направлении противник обстреливал из артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населённых пунктов Красный Яр и Кобзарцы.
Российские кафиры, чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины, продолжают информационные вбросы о расположении военных подразделений в школах, больницах и церквях.
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