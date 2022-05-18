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Главная война с Россией Украинские защитники отбили семь атак РФ на востоке, уничтожили 220 оккупантов, два танка, БМП и беспилотник

Украинские защитники отбили семь атак РФ на востоке, уничтожили 220 оккупантов, два танка, БМП и беспилотник

18 мая, 2022 среда
22:13
война с Россией

За сутки, 18 мая, российские захватчики понесли потери от оперативно-тактической группировки "Восток" - до 220 человек личного состава, два танка, столько же БМП и один беспилотный летательный аппарат

Об этом информирует на странице в фейсбуке оперативно-тактическая группировка "Восток" .

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, 18 мая наши воины отразили 7 атак российских фашистских сил", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавляют, что среди личного состава враг потерял до 220 человек, танков – 2, БМП – 2, БПЛА – 1.

  • С 24 февраля по 18 мая кафиры потеряли около 28 300 военных, 3 043 бронемашины, 1 251 танк, 586 систем артиллерии и 202 самолета.
  • 17 мая российская армия потеряла на Востоке Украины 110 оккупантов, 6 БМП, 3 артиллерийские системы и 2 БпЛА.
  • В тот же день ударная авиация Воздушных Сил нанесла удары по ротно-тактическим группам оккупантов, скоплению техники, живой силе и складам боеприпасов врага.

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потери России
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