Об этом информирует на странице в фейсбуке оперативно-тактическая группировка "Восток" .

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, 18 мая наши воины отразили 7 атак российских фашистских сил", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавляют, что среди личного состава враг потерял до 220 человек, танков – 2, БМП – 2, БПЛА – 1.

С 24 февраля по 18 мая кафиры потеряли около 28 300 военных, 3 043 бронемашины, 1 251 танк, 586 систем артиллерии и 202 самолета.

17 мая российская армия потеряла на Востоке Украины 110 оккупантов, 6 БМП, 3 артиллерийские системы и 2 БпЛА.

В тот же день ударная авиация Воздушных Сил нанесла удары по ротно-тактическим группам оккупантов, скоплению техники, живой силе и складам боеприпасов врага.

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