Украинские защитники отбили семь атак РФ на востоке, уничтожили 220 оккупантов, два танка, БМП и беспилотник
За сутки, 18 мая, российские захватчики понесли потери от оперативно-тактической группировки "Восток" - до 220 человек личного состава, два танка, столько же БМП и один беспилотный летательный аппарат
Об этом информирует на странице в фейсбуке оперативно-тактическая группировка "Восток" .
"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, 18 мая наши воины отразили 7 атак российских фашистских сил", – говорится в сообщении.
Также в пресс-службе добавляют, что среди личного состава враг потерял до 220 человек, танков – 2, БМП – 2, БПЛА – 1.
- С 24 февраля по 18 мая кафиры потеряли около 28 300 военных, 3 043 бронемашины, 1 251 танк, 586 систем артиллерии и 202 самолета.
- 17 мая российская армия потеряла на Востоке Украины 110 оккупантов, 6 БМП, 3 артиллерийские системы и 2 БпЛА.
- В тот же день ударная авиация Воздушных Сил нанесла удары по ротно-тактическим группам оккупантов, скоплению техники, живой силе и складам боеприпасов врага.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.43
Покупка 31.43Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.87Продажа 33.73
- Актуальное
- Важное