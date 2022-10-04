Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Уже деоккупированы 1 534 населенных пункта. На территории Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей продолжается восстановление работы органов госвласти. Более 502 населенных пункта разминированы. Национальная полиция возобновила работу в 1 200 населенных пунктах. Органы местного самоуправления заработали в 1 508", – сказал Тимошенко.

Только на Харьковщине деоккупировано - 483 населенных пункта.

Также заместитель руководителя Офиса президента рассказал, что в настоящее время восстановлено газоснабжение в 1 026 населенных пунктах, а электроэнергия и вода – в 976 и 966, соответственно.

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