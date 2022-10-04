Украинские защитники освободили уже 1 534 населенных пункта
С начала полномасштабного вторжения Вооруженные Силы Украины освободили от российских оккупантов уже 1 534 населенных пункта
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Уже деоккупированы 1 534 населенных пункта. На территории Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей продолжается восстановление работы органов госвласти. Более 502 населенных пункта разминированы. Национальная полиция возобновила работу в 1 200 населенных пунктах. Органы местного самоуправления заработали в 1 508", – сказал Тимошенко.
Только на Харьковщине деоккупировано - 483 населенных пункта.
Также заместитель руководителя Офиса президента рассказал, что в настоящее время восстановлено газоснабжение в 1 026 населенных пунктах, а электроэнергия и вода – в 976 и 966, соответственно.
- 1 октября стало известно, что украинские военные освободили населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки возле Лимана.
- Позже украинские военные показали, как подняли флаг Украины на въезде в Лиман.
- В Восточной группировке войск подтвердили, что ВСУ вошли в Лиман.
- После этого министерство обороны России признало, что российские оккупанты отступили из Лимана.
- Президент Украины Владимир Зеленский 2 октября 2022 года сообщил, что город Лиман на Донетчине был полностью зачищен от оккупантов. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ожидает начала деоккупации Луганщины после освобождения Лимана Донецкой области.
- 3 октября сообщалось, что ВСУ освободили Боровую вблизи Изюма в Харьковской области.
- 4 октября стало известно, что ВСУ освободили села Боровская Андреевка и Богуславка Харьковской области.
- Над освобожденным Лиманом официально подняли флаг Украины.
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