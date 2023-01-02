Об этом передает пресс-центр Воздушных сил ВСУ.

"В результате боевой работы, противовоздушной обороной Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины все 39 ударных БПЛА уничтожены", - говорится в сообщении.

Кроме того, защитники неба уничтожили два беспилотника оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету Х-59.

К отражению нападения привлекались зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных сил и мобильные огневые группы. Все активнее привлекается техника и вооружение, предоставленные Украине нашими западными партнерами.

Ночью на 2 января 2023 года в столице Украины, Киеве, а также в Киевской и Полтавской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях прогремели взрывы - работала ПВО по воздушным целям врага. Также есть поврежденные объекты энергоинфраструктуры.