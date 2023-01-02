Украинские защитники ночью сбили 39 "шахедов", два "орлана" и ракету Х-59
В ночь с 1 на 2 января 2023 года российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотникам-камикадзе иранского производства Shahed-131/136 по территории Украины, наши защитники уничтожили все
Об этом передает пресс-центр Воздушных сил ВСУ.
"В результате боевой работы, противовоздушной обороной Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины все 39 ударных БПЛА уничтожены", - говорится в сообщении.
Кроме того, защитники неба уничтожили два беспилотника оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету Х-59.
К отражению нападения привлекались зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных сил и мобильные огневые группы. Все активнее привлекается техника и вооружение, предоставленные Украине нашими западными партнерами.
- Ночью на 2 января 2023 года в столице Украины, Киеве, а также в Киевской и Полтавской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях прогремели взрывы - работала ПВО по воздушным целям врага. Также есть поврежденные объекты энергоинфраструктуры.
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