Украинские защитники ночью сбили 14 "шахедов"

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Отмечают, что российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136/131 после трехнедельной паузы.

Так, 11 "шахедов" уничтожили силы противовоздушной обороны воздушного командования "Восток". Еще три дрона этого типа на восточном направлении сбило ПВО Сухопутных войск.

Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили один БПЛА "Орлан-10" и два вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня. Их тип уточняется.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника", - говорится в сообщении.

В ночь на 7 декабря над Житомирщиной сбили вражеский дрон-камикадзе типа Shahed.