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Украинские защитники ночью сбили 14 "шахедов"

7 декабря, 2022 среда
09:57
война с Россией

В ночь на 7 декабря Воздушные силы ВСУ сбили над Украиной 14 "шахедов", БПЛА "Орлан-10" и еще два беспилотника оперативно-тактического уровня

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Отмечают, что российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136/131 после трехнедельной паузы.

Так, 11 "шахедов" уничтожили силы противовоздушной обороны воздушного командования "Восток". Еще три дрона этого типа на восточном направлении сбило ПВО Сухопутных войск.

Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили один БПЛА "Орлан-10" и два вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня. Их тип уточняется.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника", - говорится в сообщении.

  • В ночь на 7 декабря над Житомирщиной сбили вражеский дрон-камикадзе типа Shahed.

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