Украинские защитники нанесли 14 ударов авиацией по враждебным скоплениям, поразив опорные пункты и позиции систем ПВО
За прошедшие сутки, 31 октября, украинские воины нанесли по врагу 14 ударов с воздуха, а также сбили 4 вертолета и 45 крылатых ракет
Об этом информирует Генштаб ВСУ на фейсбуке .
Так, авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по скоплению оккупантов. В результате были уничтожены сосредоточение вооружения и военной техники, опорные пункты и позиции вражеских комплексов ПВО.
Также в течение суток украинские защитники сбили четыре российских вертолета, два беспилотника и 45 крылатых ракет.
"Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты российских кафиров", - отмечают в Генштабе.
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31 октября россияне за два часа выпустили по Украине более 50 ракет, 44 из которых удалось сбить .
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