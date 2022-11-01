Об этом информирует Генштаб ВСУ на фейсбуке .

Так, авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по скоплению оккупантов. В результате были уничтожены сосредоточение вооружения и военной техники, опорные пункты и позиции вражеских комплексов ПВО.

Также в течение суток украинские защитники сбили четыре российских вертолета, два беспилотника и 45 крылатых ракет.

"Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты российских кафиров", - отмечают в Генштабе.

31 октября россияне за два часа выпустили по Украине более 50 ракет, 44 из которых удалось сбить .

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