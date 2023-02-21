Украинские защитники начали обучение по обороне Киева
Силы обороны с 21 февраля в течение нескольких дней будут проводить учения по защите Киева
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.
"С 21 февраля 2023 г. и в течение нескольких последующих дней группировка сил и средств обороны Киева проводит обучение по защите столицы. По сценарию, враг проводит наступательную операцию с северного направления. Задача сил и средств обороны Киева – под руководством командующего отработать весь комплекс задач по обороне столицы. Кроме того, в ходе тренировки наши военные планируют провести обучение по защите гражданского населения в условиях боевых действий", - заявил начальник КМВА Сергей Попко.
По его словам, в тренировке принимает участие Киевская городская военная администрация (в составе определенных структурных подразделений) и райгосадминистрации.
"Отмечаем, это запланированная тренировка группировки сил и средств обороны Киева. Пока угроза нападения на столицу с севера минимальна. Ситуация стабильная и контролируемая. Верьте в Вооруженные Силы Украины! Слава Украине!", - отметил Попко.
- Военный эксперт Николай Саламаха уверен, что российско-белорусские войска будут уничтожены в случае повторного наступления на территорию Украины.
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