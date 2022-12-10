Украинские защитники ликвидировали штурмана РФ, - офицер Штефан
ВСУ уничтожили российского майора Алексея Боровикова, который был штурманом вражеских вертолётов Ка-52
Об этом 10 декабря 2022 года сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в телеграммах.
По данным Анатолия Штефана, ВСУ успешно "демобилизовали" майора армии РФ "Бороду". Алексей Боровиков был штурманом Ка-52, а также имел три ордена "за мужество".
- Напомним, 10 декабря также сообщалось, что украинские защитники уничтожили еще одного российского террориста-лейтенанта – Кирилла Шемякина.
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