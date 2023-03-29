Украинские защитники ликвидировали 12 россиян и лодку диверсантов в районе Днепровских островов
Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили 12 окупантов и очередную моторную лодку, которую пыталистиспользовать российские ДРГ в районе Днепровских островов
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".
Отмечается, что враг постоянно атакует правобережье Днепра на юге, несмотря на уменьшение атак РФ до 30 в сутки, оккупанты планово используют управляемые авиабомбы. Такими вечером 28 марта атаковали Бериславский район Херсонщины.
В то же время украинские ракетчики и артиллеристы уничтожили 12 окупантов и лодку вражеских ДРГ: "Результат выполнения огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями - демилитаризация 12 рашистов, очередной моторной лодки, которую оккупанты пытались использовать для перемещения ДРГ между Днепровскими островами, уничтожение беспилотного разведчика "Орлан-10" и многоцелевого тягача для артустановок".
- Напомним, ранее в марте в течение нескольких дней Силы обороны у островов в реке Днепр на Херсонщине уничтожили 7 лодок российских диверсантов.
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