Украинские защитники имели частичный успех возле Вербового на Мелитопольском направлении, - Тарнавский

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Отмечается, что за сутки на Таврическом направлении враг нанес 10 авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений, кроме того, совершил 932 артобстрела.



Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1228 огневых задач.



Общие потери врага составили 409 человек. Три кафира сдались в плен.



Также украинские защитники ликвидировали 3 танка, 8 ББМ, 7 артсистем, 1 СПГ, 4 БПЛА, 4 единицы автомобильной техники врага. Также уничтожен 1 склад боеприпасов врага. Еще 18 единиц ВВТ окупантов повреждено.