Украинские защитники имели частичный успех возле Вербового на Мелитопольском направлении, - Тарнавский
Силы обороны Украины на Мелитопольском направлении имели частичный успех западнее Вербового и уничтожили 27 единиц военной техники противника
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
Отмечается, что за сутки на Таврическом направлении враг нанес 10 авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений, кроме того, совершил 932 артобстрела.
Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1228 огневых задач.
Общие потери врага составили 409 человек. Три кафира сдались в плен.
Также украинские защитники ликвидировали 3 танка, 8 ББМ, 7 артсистем, 1 СПГ, 4 БПЛА, 4 единицы автомобильной техники врага. Также уничтожен 1 склад боеприпасов врага. Еще 18 единиц ВВТ окупантов повреждено.
- В сводке Генштаба сообщалось , что за минувшие сутки на фронте Силы обороны отразили атаки врага на 6 направлениях.
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