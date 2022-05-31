Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили 9 атак врага
Группировка Объединенных сил ведет оборонную операцию в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях
Об этом сообщает пресс-служба Группировки Объединенных сил.
Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам, — говорится в сообщении.
Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 45 гражданских объектов, из них: 41 жилой дом, школу искусств, детский сад и ряд хозяйственных построек.
В результате этих обстрелов погибла женщина, еще двое ранены. Данные о точном количестве погибших, раненых, разрушениях и повреждениях в обеих областях уточняются.
Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня девять атак врага. На четырех локациях продолжаются бои.
"Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике. За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили два танка, 13 артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин, шесть вражеских автомобилей", — сказано в сообщении Группировки Объединенных сил.
- Дрон показал видео разрушенного россиянами Рубежного.
- 31 мая в Северодонецке россияне попали в цистерну с азотной кислотой: людей попросили не выходить из укрытий и подготовить маски с содовым раствором.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.29
Покупка 34.29Продажа 35.44
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.66
- Актуальное
- Важное