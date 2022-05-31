Об этом сообщает пресс-служба Группировки Объединенных сил.

Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам, — говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 45 гражданских объектов, из них: 41 жилой дом, школу искусств, детский сад и ряд хозяйственных построек.

В результате этих обстрелов погибла женщина, еще двое ранены. Данные о точном количестве погибших, раненых, разрушениях и повреждениях в обеих областях уточняются.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня девять атак врага. На четырех локациях продолжаются бои.

"Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике. За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили два танка, 13 артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин, шесть вражеских автомобилей", — сказано в сообщении Группировки Объединенных сил.

Дрон показал видео разрушенного россиянами Рубежного.

31 мая в Северодонецке россияне попали в цистерну с азотной кислотой: людей попросили не выходить из укрытий и подготовить маски с содовым раствором.

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