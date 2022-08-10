Такое заявление юристов обнародовал нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович в фейсбуке .

"Верховенство права, основанное на демократии, политическая культура и служение национальным интересам Украины должны быть альфой и омегой для государственной власти в целом и для каждого должностного лица в частности. Война не отменяет обязанностей должностных лиц соблюдать правовой порядок, демократию в государстве и защищать его национальные интересы, а напротив, повышает ответственность за надлежащее исполнение этой обязанности", - говорят юристы.

Они отмечают, что государство не только имеет право, но и обязано принимать надлежащие меры по отпору врагу. Ведь защита нашей независимости, национальной безопасности, культурно-информационного пространства от российской агрессии основывается на международном праве и Конституции Украины и объединяет весь украинский народ и все государственные институции.

"Для нас, как юристов, является неприемлемой и шокирующей ситуация, сложившаяся вокруг закона 2309-IX об ограничении российского влияния на украинское книгоиздание и книгораспространение. Внесенный совместно представителями всех фракций во главе с депутатами от "Слуги Народа" и принятый консенсусом 306 голосами закон от 20 июня лежит на подписи президента Украины, но до сих пор не подписан. Насколько понятна и логична единодушная поддержка этого закона в парламенте, издательской сфере, литературно-художественных кругах и в целом в обществе, столь же непонятным и неоправданным является промедление с его подписанием. Ведь такое промедление не выгодно никому, кроме государства-агрессора", - говорится в заявлении юристов.

Тем более, когда невыполнение Конституции, которая дает главе государства на подписание закона 15 дней, пытаются публично или непублично оправдать утверждениями, что сам закон противоречит Конституции или европейским ценностям, отметили они.

"Со всей ответственностью заявляем, что эти утверждения не соответствуют действительности. Во-первых, принятый закон вводит действенные механизмы защиты украинского книжного рынка в условиях российской агрессии с помощью четырех инструментов, сочетание которых не оставляет государству-агрессору и его структурам никакой возможности обойти закон. Это запрещение ввоза и распространения книг из РФ, Беларуси и оккупированных территорий, проверка ввозимых в Украину русскоязычных книг на наличие антиукраинской пропаганды, запрет издавать и ввозить произведения граждан государства-агрессора, требование издания и распространения книг на языке оригинала или в переводе на украинский язык, языки ЕС, языки коренных народов Украины", - говорится в заявлении.

По словам юристов, применение этих механизмов позволит не только создать наконец независимый от России украинский книжный рынок, но и максимально интегрировать его в книжное пространство Европы, в частности через поощрение переводов произведений европейской литературы на украинский язык, а также чтение этих произведений на языке оригинала. А во-вторых, закон не содержит принципиально новых регулировок, которые уже не были бы закреплены в украинском законодательстве, а лишь распространяет их на новые правоотношения в соответствии с неотложными потребностями.

Физический импорт товаров из России уже запрещен правительством, закон только гарантирует стабильность и всеохватность этого запрета.

"Проверка российских книг на наличие антиукраинской пропаганды действует уже 6 лет, изменения в статью 28-1 Закона "Об издательском деле" только распространяют эту проверку на русскоязычные книги из третьих стран, чтобы не дать России ввозить пропагандистскую литературу в обход ограничений. Определение круга лиц – граждан РФ, произведения которых запрещается ввозить и издавать, дословно повторяет формулировку закона 2310-IX о запрете концертов и фонограмм российских певцов, подписанного президентом и опубликованного. При этом запрет не распространяется на книги, изданные в Украине до 1 января 2023 года", – заявляют юристы.

Закон не содержит запретов на произведения русской литературы, ограничения касаются только граждан государства-агрессора – Российской Федерации.

Как говорят правоведы, изменения в статью 26 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" значительно мягче действующих норм, регулирующих язык печатных СМИ, сайтов, потребительских товаров и т.п., которые решением Конституционного Суда признаны полностью конституционными. В решении подробно обоснована важность и правовая логика норм этого закона. Изменения, вносимые законом 2309-IX, полностью соответствуют этой логике и никоим образом не нарушают Конституцию, поскольку не запрещают издания, ввоза, распространения в Украине оригинальных произведений на русском или любом другом языке.

"В-третьих, часть 3 статьи 94 Конституции Украины содержит четкое требование: если президент в течение 15 дней не подписал закон или не вернул его в парламент с замечаниями, "закон считается одобренным президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован". Если же вспомнить, что речь идет о законе, который принят единогласно конституционным большинством парламента во время войны и прямо касается защиты культурно-информационного пространства от государства-агрессора, бездействие президента выглядит неприемлемым с точки зрения не только права, но и политической культуры, демократических традиций, уважения к украинскому народу и парламенту. В правовом государстве такие ситуации недопустимы", - говорится в заявлении юристов.

Они призывают Зеленского выполнить прямую конституционную обязанность и безотлагательно подписать закон.

19 июня Верховная Рада поддержала законопроекты о запрете российской музыки и книг.

18 июля издатели призвали президента Владимира Зеленского не откладывать и подписать закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, что касается государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины".

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