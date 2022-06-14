Украинские выпускники могут сдать мультипредметный тест в двух американских городах

Об этом сообщает Украинский центр оценки качества образования.

Во время дополнительной сессии можно будет пройти тестирование в двух городах – Глен-Рок (округ Берген, штат Нью-Джерси) и Сакраменто (штат Калифорния). Абитуриентов, желающих пройти тестирование в США, просят придерживаться следующего алгоритма:

8-18 июля – подтвердить участие в дополнительной сессии тестирования и выбрать Глен-Рок или Сакраменто;

1-10 августа – предоставить окончательную информацию о желании пройти национальный мультипредметный тест в Глен-роке или Сакраменто;

до 12 августа – получить приглашение-пропуск с местоположением временного экзаменационного центра для прохождения НМТ и датой и временем начала тестирования;

16-20 августа – принять участие в дополнительной сессии НМТ.