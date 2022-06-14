Украинские выпускники могут сдать мультипредметный тест в двух американских городах
Официальные представители Соединенных Штатов Америки подтвердили готовность создать условия для проведения национального мультипредметного теста для украинских выпускников
Об этом сообщает Украинский центр оценки качества образования.
Во время дополнительной сессии можно будет пройти тестирование в двух городах – Глен-Рок (округ Берген, штат Нью-Джерси) и Сакраменто (штат Калифорния). Абитуриентов, желающих пройти тестирование в США, просят придерживаться следующего алгоритма:
8-18 июля – подтвердить участие в дополнительной сессии тестирования и выбрать Глен-Рок или Сакраменто;
1-10 августа – предоставить окончательную информацию о желании пройти национальный мультипредметный тест в Глен-роке или Сакраменто;
до 12 августа – получить приглашение-пропуск с местоположением временного экзаменационного центра для прохождения НМТ и датой и временем начала тестирования;
16-20 августа – принять участие в дополнительной сессии НМТ.
- Напомним, мультипредметный тест за границей планируют сдавать почти 27 тысяч абитуриентов.
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