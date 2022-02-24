Украинские ВСУ сбили вражеский самолет

Об этом сообщила в прямом эфире журналистка ТСН, позвонившая в пресс-службу ООС.



"Только что мне было сообщено о сбитии вражеского самолета", - сказала она.



Подробностей, где и какой именно самолет – она не назвала.



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