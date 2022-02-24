Украинские ВСУ сбили вражеский самолет
Вооруженные силы Украины сбили вражеский самолет
Об этом сообщила в прямом эфире журналистка ТСН, позвонившая в пресс-службу ООС.
"Только что мне было сообщено о сбитии вражеского самолета", - сказала она.
Подробностей, где и какой именно самолет – она не назвала.
Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции против Украины
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное