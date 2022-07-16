Украинские врачи выступили против участия России на конгрессе международного научного сообщества в Вене, - врач-рентгенолог Гаврилюк
Заведующая отделением лучевой диагностики с рентгеновскими кабинетами НИР Оксана Гаврилюк считает, что за российскими учеными стоит режим террора и смерти
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"На международном научном конгрессе в Вене ежегодно собираются десятки тысяч радиологов мира. Также были приглашены и радиологи из России. Позиция украинских врачей четкая: у пособников террористов нет права слова на конгрессе в то время, когда российские бомбы падают на украинских детей. Украинские врачи выступили против участия представителей России на конгрессе международного научного сообщества", - подчеркнула Гаврилюк.
Также заведующая отделением лучевой диагностики добавила, что российская наука закончилась, когда Россия начала бомбить Украину.
"Требуем исключение России из цивилизованного комьюнити. Они нас убивают онлайн, во время лекций. В то же время когда лектор из Москвы читала презентацию о детях, Россия разбомбила Винницу и убила детей", - подчеркнула Гаврилюк.
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