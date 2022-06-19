Об этом он сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .

"Хочу поблагодарить сегодня всех наших врачей, всех украинских медицинских сестричек, которые от 24 февраля - буквально на передовой. Спасибо за десятки тысяч вторых дней рождения, которые вы подарили военным, гражданским, украинским детям", - отметил президент.

Зеленский поблагодарил за спасение жизней на фронте, в больницах и госпиталях.

"Украинские врачи – это множество примеров чрезвычайного героизма. Героизма тех, кто делал операции под обстрелами. Кто работал в блокаде в Мариуполе. Кто выдержал оккупацию, плен и даже в таких условиях, насколько это было возможно, спасал жизнь – самое главное", - подытожил он.