Украинские воздушные силы уничтожили вражеский вертолет Ка-52 в Донецкой области
Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ликвидировали очередной вражеский вертолет
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что в Донецкой области 15 августа около 8:00 подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил обезвредили очередной вертолет Ка-52 оккупационных войск РФ.
Как передает командование Воздушных сил, это уже третьи за двое суток российский Ка-52, успешно ликвидировавший ВСУ.
- По состоянию на 15 августа с начала полномасштабного вторжения российские кафиры потеряли около 43 750 военных, 1876 танков, 4141 бронированную машину и 195 вертолетов.
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