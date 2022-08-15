Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что в Донецкой области 15 августа около 8:00 подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил обезвредили очередной вертолет Ка-52 оккупационных войск РФ.

Как передает командование Воздушных сил, это уже третьи за двое суток российский Ка-52, успешно ликвидировавший ВСУ.

По состоянию на 15 августа с начала полномасштабного вторжения российские кафиры потеряли около 43 750 военных, 1876 танков, 4141 бронированную машину и 195 вертолетов.

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