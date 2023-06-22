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Украинские войска за сутки ликвидировали 650 российских оккупантов, вертолет и 7 танков
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 222,6 тыс. окупантов, 4013 танков, 307 вертолетов и 3438 беспилотников
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля 2022 года по 22 июня 2023 года РФ потеряла в Украине:
- личного состава – около 222 650 (+650) военнослужащих,
- танков ‒ 4013 (+7) ед.
- боевых бронированных машин ‒ 7783 (+12)
- артиллерийских систем – 3941 (+21)
- РСЗО – 617 (+2)
- средств ПВО ‒ 376 (+1)
- самолетов – 314 (+0)
- вертолетов – 307 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3438 (+10)
- крылатых ракет ‒ 1214 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 6678 (+11)
- специальной техники ‒ 539 (+0)
Окончательные данные уточняются.
- Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев рассказал 21 июня, что украинские военные ликвидировали российских десантников, которые ехали на ротацию в Клещиевку Донецкой области. В результате чего многие оккупанты погибли, некоторые получили ранения.
- 21 июня военнослужащие Сил обороны Украины на Запорожском направлении сбили вертолет Ми-24 вражеской армии.
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