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Украинские войска за сутки ликвидировали 650 российских оккупантов, вертолет и 7 танков

22 июня, 2023 четверг
08:32
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 222,6 тыс. окупантов, 4013 танков, 307 вертолетов и 3438 беспилотников

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

С 24 февраля 2022 года по 22 июня 2023 года РФ потеряла в Украине:

  • личного состава – около 222 650 (+650) военнослужащих,
  • танков ‒ 4013 (+7) ед.
  • боевых бронированных машин ‒ 7783 (+12)
  • артиллерийских систем – 3941 (+21)
  • РСЗО – 617 (+2)
  • средств ПВО ‒ 376 (+1)
  • самолетов – 314 (+0)
  • вертолетов – 307 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3438 (+10)
  • крылатых ракет ‒ 1214 (+0)
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6678 (+11)
  • специальной техники ‒ 539 (+0)

Окончательные данные уточняются.

  • Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев рассказал 21 июня, что украинские военные ликвидировали российских десантников, которые ехали на ротацию в Клещиевку Донецкой области. В результате чего многие оккупанты погибли, некоторые получили ранения.
  • 21 июня военнослужащие Сил обороны Украины на Запорожском направлении сбили вертолет Ми-24 вражеской армии.
Россия
военные силы Украины
Убитые русские
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
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