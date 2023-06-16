Об этом сказал аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.

"Сейчас украинская сторона проводит действия по нескольким направлениям, "выманивая" резервы противника. Группировка "Восток", которая удерживает участок Запорожской области, подконтрольный противнику, начинает опрокидывать резервы с третьей линии на вторую и первую", - отметил он.

По словам эксперта, это признак того, что РФ пытается сдержать продвижение наших зондирующих подразделений или отразить позиции, занятые украинскими войсками.