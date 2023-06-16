Украинские войска "выманивают" резервы РФ по нескольким направлениям, - Згурец
В Запорожье украинские войска заставляют россиян перебрасывать резервы с третьей линии на вторую и первую
Об этом сказал аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.
"Сейчас украинская сторона проводит действия по нескольким направлениям, "выманивая" резервы противника. Группировка "Восток", которая удерживает участок Запорожской области, подконтрольный противнику, начинает опрокидывать резервы с третьей линии на вторую и первую", - отметил он.
По словам эксперта, это признак того, что РФ пытается сдержать продвижение наших зондирующих подразделений или отразить позиции, занятые украинскими войсками.
- 14 июня он говорил, что ВСУ делают выводы из первых зондирующих действий в Запорожье, а россияне пытаются отступать к основной линии обороны.
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