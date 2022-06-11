Украинские войска ведут контрнаступление вблизи Херсона, - городской совет
Украинские защитники совершают контрнаступление на трех направлениях Херсонской области. Вооруженные силы Украины полностью контролируют поселок Таврийское
Об этом сообщила пресс-служба городского совета Херсона.
"Украинские войска ведут контрнаступление на направлениях Киселевка, Солдатское и Александровка Херсонской обл. Под контролем Украины полностью находится поселок Таврийское", - говорится в сообщении.
Оперативное командование "Юг" по состоянию на 13:00 сообщало , что в Херсонской области проходят интенсивные боевые действия. В результате обстрелов ранены мирные жители.
"На Херсонщине, в частности, на админгранице с соседними областями и в Бериславском районе, боевые действия достаточно интенсивны, много поврежденных домов и зданий, раненых мирных жителей, убитого скота", - говорится в сообщении.
Добавляют, что в области проблема с лекарствами, детским питанием и другими гуманитарными грузами. Доставка из Украины заблокирована.
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