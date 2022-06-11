Украинские войска ведут контрнаступление вблизи Херсона, - городской совет

Об этом сообщила пресс-служба городского совета Херсона.

"Украинские войска ведут контрнаступление на направлениях Киселевка, Солдатское и Александровка Херсонской обл. Под контролем Украины полностью находится поселок Таврийское", - говорится в сообщении.

Оперативное командование "Юг" по состоянию на 13:00 сообщало , что в Херсонской области проходят интенсивные боевые действия. В результате обстрелов ранены мирные жители.

"На Херсонщине, в частности, на админгранице с соседними областями и в Бериславском районе, боевые действия достаточно интенсивны, много поврежденных домов и зданий, раненых мирных жителей, убитого скота", - говорится в сообщении.

Добавляют, что в области проблема с лекарствами, детским питанием и другими гуманитарными грузами. Доставка из Украины заблокирована.

2 июня прокуратура начала расследование незаконного вывоза Россией зерна с оккупированных территорий Херсона и Запорожья через крымские порты.

8 июня в Херсонской области оккупанты начали подготовку к празднованию дня России.

11 июня The New York Times написали, что украинские партизаны помогли ВСУ уничтожить российские базы в Херсонской области.

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