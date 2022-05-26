Украинские войска удержали трассу Бахмут - Северодонецк, оккупанты понесли потери и отошли

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

На Северодонецком направлении россияне ведут наступательные действия. В районе Устиновки оккупанты имеют частичный успех. Враг нанес удары по мостовым переправам, чтобы помешать маневру украинских защитников

На Донецком направлении враг продолжает обстреливать подразделения украинских войск, наносит ракетные удары, ведет разведку, наращивает авиационную поддержку, осуществляет перегруппировку войск. Враг сосредотачивает усилия на поражении подразделений ВСУ в районах Озерного и южнее населенного пункта Лиман.

Враг сосредотачивал усилия на огневом поражении наших подразделений в районах Озерного и южнее населенного пункта Лиман. На Авдеевском направлении враг пытался возобновить наступление, успеха не имеет.

Оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии позиции Сил обороны в Сумской области.

С 24 февраля по 26 мая РФ потеряла в Украине около 29,6 тыс. кафиров, 3235 бронемашин, 1315 танков и 607 систем артиллерии.

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