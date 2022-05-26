Украинские войска удержали трассу Бахмут - Северодонецк, оккупанты понесли потери и отошли
На Бахмутском направлении российские оккупанты ведут наступление в направлениях населенных пунктов Камышеваха, Нырково, Берестово и Белогоровка, успеха не имеют, понесли потери и отошли
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
На Северодонецком направлении россияне ведут наступательные действия. В районе Устиновки оккупанты имеют частичный успех. Враг нанес удары по мостовым переправам, чтобы помешать маневру украинских защитников
На Донецком направлении враг продолжает обстреливать подразделения украинских войск, наносит ракетные удары, ведет разведку, наращивает авиационную поддержку, осуществляет перегруппировку войск. Враг сосредотачивает усилия на поражении подразделений ВСУ в районах Озерного и южнее населенного пункта Лиман.
Враг сосредотачивал усилия на огневом поражении наших подразделений в районах Озерного и южнее населенного пункта Лиман. На Авдеевском направлении враг пытался возобновить наступление, успеха не имеет.
Оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии позиции Сил обороны в Сумской области.
- С 24 февраля по 26 мая РФ потеряла в Украине около 29,6 тыс. кафиров, 3235 бронемашин, 1315 танков и 607 систем артиллерии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.61
Покупка 34.61Продажа 35.91
-
EUR
Покупка 36.33Продажа 38.11
- Актуальное
- Важное