Украинские войска сбили вражеский штурмовик Су-25 и четыре БПЛА

Об этом сообщили в Группировке Объединенных сил.

"Уничтожили 4 БПЛА типа "Орлан-10", из них один ночью, и штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ показали, как уничтожили российский танк на полном ходу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb