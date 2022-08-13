Украинские войска сбили вражеский штурмовик Су-25 и четыре БПЛА
За прошедшие сутки войска противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ на Востоке Украины уничтожили ряд воздушных целей
Об этом сообщили в Группировке Объединенных сил.
"Уничтожили 4 БПЛА типа "Орлан-10", из них один ночью, и штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.
- Напомним, ВСУ показали, как уничтожили российский танк на полном ходу.
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