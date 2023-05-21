Об этом в telegram сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.

В частности, он отметил, что украинские войска сейчас контролируют незначительную часть Бахмута, но ее оборона очень актуальна, поскольку предоставляет возможности входа в город в случае изменения обстановки.

Читайте также: Бахмут не захвачен Россией, - Зеленский

"Мы продолжаем продвигаться по флангам в пригороде Бахмута и фактически приближаемся к взятию города в тактическую обстановку. Благодаря этому мы сможем контролировать все высотные здания, занятые врагом, и постепенно их уничтожать. Это лишает врага контроля за подступами к городу и дает нам определенные тактические преимущества". ", – заявил Сырский и добавил, что с командирами детально разобрали действия украинских войск и порядок уничтожения врага.

"Ситуация сложная, но под контролем", – заметил он.