Украинские войска приближаются к взятию Бахмута в тактическое окружение, - Сырский
Украинские воины продвигаются по флангам в пригороде Бахмута и фактически приближаются к взятию города в тактическое окружение
Об этом в telegram сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.
В частности, он отметил, что украинские войска сейчас контролируют незначительную часть Бахмута, но ее оборона очень актуальна, поскольку предоставляет возможности входа в город в случае изменения обстановки.
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"Мы продолжаем продвигаться по флангам в пригороде Бахмута и фактически приближаемся к взятию города в тактическую обстановку. Благодаря этому мы сможем контролировать все высотные здания, занятые врагом, и постепенно их уничтожать. Это лишает врага контроля за подступами к городу и дает нам определенные тактические преимущества". ", – заявил Сырский и добавил, что с командирами детально разобрали действия украинских войск и порядок уничтожения врага.
"Ситуация сложная, но под контролем", – заметил он.
- Напомним, 20 мая главарь российского ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обнародовал видео с заявлением о якобы полной оккупации россиянами украинского города Бахмут. На что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ответила, что в Бахмуте тяжелые бои, а ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе "Самолет".
- В вечерней (20 мая) и утренней (21 мая) сводках Генштаба речь шла о продолжающихся боях за город.
- Минобороны РФ заявило о взятии города в полночь 21 мая.
- 21 мая заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Вооруженные Силы Украины взяли Бахмут в полуокружение, что дает возможность уничтожать россиян – врага в подконтрольной части города приходится обороняться.
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