Украинские войска отразили атаки россиян на двух направлениях, - Генштаб

Об этом 23 сентября пишет Генштаб ВСУ.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах Миньковки, Орехово-Василевки и Григорьевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские воины успешно отразили атаки противника в районах Авдеевки и Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки и Красногоровки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 12 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Запорожском направлении атаки врага в районах Работиного и Вербового Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике. Наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам урон.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта и заставляют отходить с занимаемых позиций.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Армия РФ нанесла 5 ракетных и 49 авиационных ударов по территории Украины

Враг нанес 5 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам государства.

Авиационные удары претерпели: Бологовка Харьковской области; Надия, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области; Богдановка, Клещиевка, Пивничное, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Водяное, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Работино Запорожской области; Казацкое, Николаевка, Одрадокаменка, Тягинка, Антоновка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме этого, за прошедшие сутки россияне атаковали Украину 6 ударными БПЛА типа Shahed-136/131, из которых 2 уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. Кроме этого, от ракетной атаки на город Кременчуг пострадали более 30 человек, среди которых трое детей. Также из-за ракетного удара пострадали и мирные жители Юрковки Запорожской области. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Силы обороны поразили 2 ЗРК и 4 артсредства врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удар по штабу командования черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе, 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражены 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 артиллерийских средства противника.