Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Украинские войска отразили атаки россиян на двух направлениях, - Генштаб
Обновлено

Украинские войска отразили атаки россиян на двух направлениях, - Генштаб

23 сентября, 2023 суббота
09:07
Война с Россией

В течение суток Силы обороны отразили атаки российских окупантов на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На фронте произошло более 30 боевых столкновений

Об этом 23 сентября пишет Генштаб ВСУ.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах Миньковки, Орехово-Василевки и Григорьевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские воины успешно отразили атаки противника в районах Авдеевки и Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки и Красногоровки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 12 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Запорожском направлении атаки врага в районах Работиного и Вербового Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике. Наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам урон.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта и заставляют отходить с занимаемых позиций.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Армия РФ нанесла 5 ракетных и 49 авиационных ударов по территории Украины

Враг нанес 5 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам государства.

Авиационные удары претерпели: Бологовка Харьковской области; Надия, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области; Богдановка, Клещиевка, Пивничное, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Водяное, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Работино Запорожской области; Казацкое, Николаевка, Одрадокаменка, Тягинка, Антоновка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме этого, за прошедшие сутки россияне атаковали Украину 6 ударными БПЛА типа Shahed-136/131, из которых 2 уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. Кроме этого, от ракетной атаки на город Кременчуг пострадали более 30 человек, среди которых трое детей. Также из-за ракетного удара пострадали и мирные жители Юрковки Запорожской области. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Силы обороны поразили 2 ЗРК и 4 артсредства врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удар по штабу командования черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе, 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражены 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 артиллерийских средства противника.

  • Институт изучения войны считает, что украинские защитники успешно продолжают наступать на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. ВСУ продвинулись юго-восточнее Клещиевки и севернее Новопрокоповки.
Украина
Мелитополь
російська армія
Луганщина
военные силы Украины
Волинь
Черниговщина
оккупированные территории
окупанти
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
Харковщина
Убитые русские
потери окуппантов
Купянск
Читайте также:
обстріл ракета
22 сентября, 2023 пятница
Россия ударила ракетами по Кременчугу: один человек погиб, 31 – пострадал, среди них трое детей
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Автор
20 сентября, 2023 среда
Кто такая Анна Маляр? И почему ее увольнению рады военкоры и пресс-офицеры
21 сентября, 2023 четверг
"Транзит украинского зерна через Польшу продолжается": Дуда выразил опасение по поводу польского рынка
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.52
    Покупка 37.52
    Продажа 38.27
  • EUR
    Покупка 40.29
    Продажа 41.23
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
23 сентября
08:46
Эксклюзив
Харьков
"Странное назначение в прифронтовой области": депутат Харьковского облсовета о новой заместительнице главы ОВА
08:37
Ночная атака РФ: украинская ПВО уничтожила 14 вражеских дронов
08:32
Лидер Китая призвал Запад отменить санкции против Сирии
08:14
Силы обороны продвинулись у Клещиевки и Новопрокоповки, - ISW
08:01
Обзор
Рука Китая, книга ярости и жираф, который умел петь – 5 книг о том, как не выгорать
07:57
Обновлено
Массированная атака РФ на Украину: на Одесщине есть попадания, на Днепропетровщине работала ПВО
07:45
Спецоперация "Крабовая ловушка": силы ССО попали в штаб ЧФ РФ во время совещания руководителей
07:26
Убийство лидера сикхов: США ожидают, что Индия будет сотрудничать с Канадой в расследовании дела
06:49
Правительство Болгарии одобрило закупку у США более 180 бронемашин Stryker
06:25
Буданов: Потери в ВСУ меньше, чем у россиян, несмотря на то, что Украина идет в наступление
06:00
США требуют от Польши объяснения по поводу заявлений о прекращении поддержки Украины, - Bloomberg
05:36
В 2024 году военные расходы России впервые превысят социальные, - Bloomberg
05:08
В ISW считают, что России не удалось ухудшить отношения Украины с Польшей
04:40
ракета Storm Shadow
Штаб Черноморского флота РФ атакован ракетами Storm Shadow, - Sky News
04:12
Против спортсменов РФ продлили санкции из-за нарушения антидопингового кодекса
03:44
Украинские хакеры сообщили о похищении базы данных РФ об авиаперелетах: ее передадут ВСУ
03:16
Пентагон назначил контролера для мониторинга помощи Украине
02:48
Генерал Тарнавский назвал цель-минимум контрнаступления ВСУ на юге
02:20
Среди раненых есть генералы: Буданов озвучил количество жертв удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе
01:52
Блинкен призвал Армению и Азербайджан вернуться к переговорам
01:24
Погода не повлияет на контрнаступление Украины, - генерал Тарнавский
00:56
ЗАЭС
На ЗАЭС обеспечили альтернативное снабжение водой для охлаждения реакторов, - МАГАТЭ
00:41
Менеджер Фьюри заявил, что саудовцы осуществят рождественское желание всех фанатов бокса.
00:33
Эксклюзив
"В последние дни престиж Варшавы в международной политике понес колоссальный ущерб": польский политик о заявлении Моравецкого
00:28
Ольга Стефанишина
Начало переговоров о вступлении в ЕС: Стефанишина назвала следующие шаги Украины
2023, пятница
22 сентября
23:57
Украина и Канада подписали обновленное Соглашение о свободной торговле
23:47
Джастин Трюдо
Канада ввела санкции против более 60 российских физических и юридических лиц
23:43
Эксклюзив
"Тут вообще интересная история": военный эксперт Самусь о передаче небольшого количества ATACMS
23:23
Месси рассказал о недостойном поступке ПСЖ после победы Аргентины на ЧМ-2022
23:17
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 22 сентября
23:01
Российский газ
Россиянам рекордно повысят тарифы на газ
22:45
Обновлено
Россия ударила ракетами по Кременчугу: один человек погиб, 31 – пострадал, среди них трое детей
22:37
Моравецкий заявил, что Зеленский во время заседания ООН оскорбил поляков
21:59
Обновлено
Трюдо встретился с Зеленским и объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи
21:56
Залужный впервые пообщался с преемником Милли
21:43
Обзор
Володимир Зеленський та Олена Зеленська у США
Договоренности, военная помощь и исторические решения. Объясняем, чем важен визит Зеленского в США
21:41
Эксклюзив
Удары по Крыму - намек Кремлю на готовность Украины уничтожать энергетические объекты РФ зимой, - военный обозреватель Шарп
21:32
Умер экс-президент Италии Джорджо Наполитано
21:07
На фронте произошло 25 боеприкосновений, ВСУ отразили 11 атак врага на Марьинском направлении, - Генштаб
21:05
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
ATACMS для Украины, сезон "хлопка" в Крыму будет продолжаться. Военные итоги недели с Сергеем Згурцом
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV