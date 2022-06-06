Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"Основные усилия враг сосредотачивает на попытках установления полного контроля над городом Северодонецк и блокирования наших войск в районе населенного пункта Лисичанск", - говорится в сообщении.

Впрочем, ВСУ удается свести на нет попытки России взять под контроль автодорогу Бахмут – Северодонецк, отметил Генштаб.

ВСУ удерживают контроль в Северодонецке, бои продолжаются в восточной части города. Отразили вражеский штурм в направлении Новоохтырка и Вороново.

Украинские войска успешно отбили штурм на направлении населенного пункта Довгенькое и нанесли российским оккупантам потери. Враг отошел.

Кроме того, враг обороняется на Харьковском направлении, чтобы удержать контроль над автодорогой Белгород – Купянск. Также Россия заминировала местность в районах Шестакова, Победы и Байрака.

"На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий в приграничных районах к северу от города Харькова", - указывают в ВСУ.

Враг пытается восстановить разрушенный железнодорожный мост через реку Оскол в районе железнодорожной станции Купянск-Узловой.

Как отметил Генштаб, россияне готовятся возобновить штурм на Славянском направлении и пытается восполнить потери, которые здесь понесла.

Без изменений остается ситуация на Волынском и Полесском направлениях: без активных действий российских войск.

Противник удерживает отдельные подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей.

"Также, в Брянской области, в непосредственной близости от государственной границы с нашим государством, располагаются вражеские артиллерийские подразделения", - говорится в возведении Генштаба.

Что касается Донецкого направления, здесь враг работает над восстановлением боеспособности оккупационных подразделений. На отдельных полигонах отмечено проведение мероприятий боевого согласования мотострелковых и танковых подразделений противника, доукомплектованных мобилизованными, констатирует Генштаб.

На Лиманском направлении ради уничтожения фортификационных сооружений враг обстреливал позиции ВСУ из минометов и артиллерии в районах Татьяновки и Пискуновки. Нанес ракетный удар по Николаевке.

"На Бахмутском направлении, с целью поддержки действий подразделений, враг обстреливает из ствольной и реактивной артиллерии, минометов районы населенных пунктов Берестово, Федоровка и Мироновка. Нанес авиационный удар вертолетами Ка-52 вблизи Ротов", - говорится в своде.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник стрелял из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Богоявленка, Владимировка, Малиновка и Щербаки.

Удержать занятые позиции Россия пытается и на Южнобужском направлении. Здесь захватчики ведут разведку, оборудуют оборонительные позиции. Это свидетельствует о подготовке к активизации действий, предусматриваемых в ВСУ.

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