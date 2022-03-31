Украинские войска освободили 3 села на севере Херсонской области
Подразделениями ВСУ установлен контроль над населенными пунктами Кочубеевка, Орлово и Заградовка. Рашисты же пытаются вести наступательные действия в направлении Александровки
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Несмотря на успешные действия украинской армии на Южнобужском направлении, враг пытается восстановить боеспособность и пополнение запасов.
Между тем, в Беларуси, в районе Пинска и Лунинца, в 60 км от Ровенской области, замечены подразделения десантных войск оккупанта, которые, вероятно, были выведены из Украины. На Полесском направлении идет плановая перегруппировка подразделений РФ.
В районе Изюма враг накапливает ударные группы из состава ранее выведенных войск и готовится к прорыву.
Генштаб ожидает усиления огневого воздействия на украинские войска со стороны рашистов на Северском направлении, с целью защиты перемещения своих войск для полного блокирования Чернигова. В этом районе активно действуют диверсионно-разведывательные группы.
В Донецкой области продолжаются попытки захвата Попасной, Рубежного и Мариуполя, а также, по имеющейся в Генштабе информации, враг вскоре планирует провести наступление в направлениях Краматорска и Покровска, а также сосредоточение усилий в направлении Светлодарска.
- С начала полномасштабной войны рашисты потеряли более 17 тыс. личного состава, а также более 250 самолетов и вертолетов.
- Заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.), генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что Кремль допустил ряд стратегических ошибок в начале полномасштабной войны.
- В то же время, россияне перегруппировываются, чтобы ударить с новой силой на востоке Украины.
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