Украинские войска несомненно войдут в Крым, - полковник Грант
Украинские защитники войдут в Крым, однако это станет настоящим испытанием для Генерального штаба ВСУ
Об этом заявил британский полковник Глен Грант в эфире Еспресо.
"Мы войдем в Крым. В этом нет никаких сомнений. И вы правы, пока мы не отвоюем Крым, всегда будут проблемы с экспортом зерна, с портами в Одессе и всем остальным. Невозможно обеспечить безопасность поставок для Украины с Черного моря не контролируя Крым, и это очень важно", - подчеркнул он.
Глен Грант отметил, что РФ будет пытаться замедлить боевые действия, как можно больше сосредоточившись на северо-востоке. Это станет испытанием для Генштаба ВСУ. Полковник добавил, что, возможно, придется потерять некоторые позиции на севере, однако юг важнее.
Что известно об ударах по оккупантам в Крыму
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- Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил о способности Сил обороны поразить противника в любой точке оккупированного Крыма.
- В ГУР рассказали подробности спецоперации: уничтожены 30 окупантов, вражеская техника. Также на полуострове развевался украинский флаг.
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