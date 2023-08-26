Украинские войска несомненно войдут в Крым, - полковник Грант

Об этом заявил британский полковник Глен Грант в эфире Еспресо.

"Мы войдем в Крым. В этом нет никаких сомнений. И вы правы, пока мы не отвоюем Крым, всегда будут проблемы с экспортом зерна, с портами в Одессе и всем остальным. Невозможно обеспечить безопасность поставок для Украины с Черного моря не контролируя Крым, и это очень важно", - подчеркнул он.

Глен Грант отметил, что РФ будет пытаться замедлить боевые действия, как можно больше сосредоточившись на северо-востоке. Это станет испытанием для Генштаба ВСУ. Полковник добавил, что, возможно, придется потерять некоторые позиции на севере, однако юг важнее.

Что известно об ударах по оккупантам в Крыму