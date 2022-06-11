Украинские войска находятся в ловушке в артиллерийской войне на критических линиях фронта – ISW

Об этом сообщает Институт исследования войны (ISW).

"Украинские власти дают запросы западным партнерам на более совершенные системы вооружения на фоне сообщений о росте преимущества российской артиллерии", – говорится в сообщении.

В частности, авторы цитируют заместителя начальника Главного управления разведки Вадима Скибицкого, который заявил, что российские войска имеют в 10-15 раз больше артиллерийских орудий, чем украинцы. Кроме того, ВСУ почти полностью исчерпал свои артиллерийские боеприпасы.

Учитывая, что стороны перешли к затяжным позиционным боям (особенно в районе Северодонецка и Лисичанска) украинским войскам срочно нужны новые поставки артиллерийских систем.

"Поскольку украинские войска используют последние запасы систем оружия и боеприпасов советских времен, им понадобится последовательная поддержка Запада для перехода к новым цепочкам поставок боеприпасов и ключевых артиллерийских систем. Эффективная артиллерия будет становиться все более решающей в большинстве статических боях."

Напомним, телекомпания CNN показала эксклюзивное видео с передовой, на котором ВСУ уничтожают врага американским оружием.

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