Украинские войска начинают контрнаступление на Херсонщине, – Институт изучения войны
По информации американского аналитического центра, деоккупационная операция уже продолжается или вот-вот начнется
Об этом сообщили в отчете ISW.
По состоянию на 23 июля в Херсонской области происходит или готовится контрнаступление ВСУ. Информация о ходе операции и ее темпах будет ограничена и будет поступать с опозданием, сообщается в отчете американского Института изучения войны.
22 июля неназванный чиновник из Минобороны США заявил, что украинские войска отразили неназванные подразделения российских войск в Херсоне и совершили наступление вдоль линии фронта. В то же время, источник ссылается на советника Херсонской ОВА Сергея Хланя, который заявил, что украинские войска захватили неопределенные населенные пункты в Херсонской области.
Территория между линией фронта и городом Херсон состоит из небольших сел, поэтому украинское контрнаступление удастся скрыть без объявления отвоеванных населенных пунктов.
- Добавим, 22 июля Сергей Хлань заявил, что атаки ВСУ по Антоновскому мосту сделали невозможным перебрасывание оккупантами техники.
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