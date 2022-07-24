Об этом сообщили в отчете ISW.

По состоянию на 23 июля в Херсонской области происходит или готовится контрнаступление ВСУ. Информация о ходе операции и ее темпах будет ограничена и будет поступать с опозданием, сообщается в отчете американского Института изучения войны.

22 июля неназванный чиновник из Минобороны США заявил, что украинские войска отразили неназванные подразделения российских войск в Херсоне и совершили наступление вдоль линии фронта. В то же время, источник ссылается на советника Херсонской ОВА Сергея Хланя, который заявил, что украинские войска захватили неопределенные населенные пункты в Херсонской области.

Территория между линией фронта и городом Херсон состоит из небольших сел, поэтому украинское контрнаступление удастся скрыть без объявления отвоеванных населенных пунктов.

Добавим, 22 июля Сергей Хлань заявил, что атаки ВСУ по Антоновскому мосту сделали невозможным перебрасывание оккупантами техники.