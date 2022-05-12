Россия признает неспособность захватить ключевые города Украины, выводом войск из Харьковщины, - британская разведка

Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что Россия сосредоточилась на Донецком и Луганском направлениях, поэтому их позиции в Харьковской области стали уязвимы для ВСУ. Россия выводит отдельные подразделения для реорганизации и пополнения личного состава.



В разведке отмечают, что вывод российских войск из Харьковской области является молчаливым признанием неспособности России захватить Харьков и крупные города.



Также разведчики говорят, что теперь российские войска, скорее всего, сосредоточатся на восточном берегу реки Северский Донец, чтобы защитить свои основные пути снабжения.

РФ потеряла около 26 650 военных, 1195 танков, 398 БПЛА и 161 вертолет с начала полномасштабной войны.

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