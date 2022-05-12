Россия признает неспособность захватить ключевые города Украины, выводом войск из Харьковщины, - британская разведка
Украинские войска продолжают контратаку к северу от Харькова, они отразили уже несколько городов и сел в направлении российской границы
Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.
Отмечается, что Россия сосредоточилась на Донецком и Луганском направлениях, поэтому их позиции в Харьковской области стали уязвимы для ВСУ. Россия выводит отдельные подразделения для реорганизации и пополнения личного состава.
В разведке отмечают, что вывод российских войск из Харьковской области является молчаливым признанием неспособности России захватить Харьков и крупные города.
Также разведчики говорят, что теперь российские войска, скорее всего, сосредоточатся на восточном берегу реки Северский Донец, чтобы защитить свои основные пути снабжения.
- РФ потеряла около 26 650 военных, 1195 танков, 398 БПЛА и 161 вертолет с начала полномасштабной войны.
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