Об этом сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter.

В разведке отмечают, что в последние дни украинские воины перегруппировались и продолжили проводить наступательные операции в трех основных направлениях - на юге и востоке Украины.

"Украинские войска используют опыт первых двух недель контрнаступления для усовершенствования тактики штурма глубокой, хорошо подготовленной российской обороны. Украинские подразделения достигают постепенного, но уверенного тактического прогресса на ключевых направлениях", - отмечают в минобороны Британии.

В то же время отмечается, что российские оккупанты приложили значительный усилий для наступления в Серебрянском лесу близ Кремянки на Луганщине. Вероятно, шаги врага отражают приказы российского военного руководства переходить в наступление при любой возможности.

"Россия добилась определенных небольших успехов, но украинские войска помешали прорыву", - добавили в разведке.