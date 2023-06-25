Украинские войска используют опыт первых недель наступления и продвигаются по ключевым направлениям, - разведка Британии
Вооруженные силы Украины стабильно продвигаются на ключевых направлениях, пользуясь опытом первых двух недель контрнаступления для усовершенствования тактики штурма
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter.
В разведке отмечают, что в последние дни украинские воины перегруппировались и продолжили проводить наступательные операции в трех основных направлениях - на юге и востоке Украины.
"Украинские войска используют опыт первых двух недель контрнаступления для усовершенствования тактики штурма глубокой, хорошо подготовленной российской обороны. Украинские подразделения достигают постепенного, но уверенного тактического прогресса на ключевых направлениях", - отмечают в минобороны Британии.
В то же время отмечается, что российские оккупанты приложили значительный усилий для наступления в Серебрянском лесу близ Кремянки на Луганщине. Вероятно, шаги врага отражают приказы российского военного руководства переходить в наступление при любой возможности.
"Россия добилась определенных небольших успехов, но украинские войска помешали прорыву", - добавили в разведке.
- 25 июня в Генштабе сообщили , что противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки на фронте произошло 29 боевых столкновений.
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