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Украинские войска используют опыт первых недель наступления и продвигаются по ключевым направлениям, - разведка Британии

25 июня, 2023 воскресенье
10:20
Война с Россией

Вооруженные силы Украины стабильно продвигаются на ключевых направлениях, пользуясь опытом первых двух недель контрнаступления для усовершенствования тактики штурма

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter.

В разведке отмечают, что в последние дни украинские воины перегруппировались и продолжили проводить наступательные операции в трех основных направлениях - на юге и востоке Украины.

"Украинские войска используют опыт первых двух недель контрнаступления для усовершенствования тактики штурма глубокой, хорошо подготовленной российской обороны. Украинские подразделения достигают постепенного, но уверенного тактического прогресса на ключевых направлениях", - отмечают в минобороны Британии.

В то же время отмечается, что российские оккупанты приложили значительный усилий для наступления в Серебрянском лесу близ Кремянки на Луганщине. Вероятно, шаги врага отражают приказы российского военного руководства переходить в наступление при любой возможности.

"Россия добилась определенных небольших успехов, но украинские войска помешали прорыву", - добавили в разведке.

  • 25 июня в Генштабе сообщили , что противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки на фронте произошло 29 боевых столкновений.
военные силы Украины
Великобритания
Контрнаступление ЗСУ
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