Украинские войска имели успех в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки, закрепляются южнее Бахмута

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции в Бахмутском и Мелитопольском направлениях", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки украинские войска имели успех. Они закрепляются на достигнутых рубежах и наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям россиян. Также защитники осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Отмечается, что на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время россияне вели безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки Донецкой области. По информации от Генштаба, враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы.

"Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. Идут тяжелые бои", - добавили в сообщении.