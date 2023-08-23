Украинские войска имели успех в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки, закрепляются южнее Бахмута
Силы обороны за прошедшие сутки имели успех и закреплялись на рубежах Новоданиловки и Новопрокоповки Запорожской области. Также защитники успешно наступают вблизи Бахмута
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции в Бахмутском и Мелитопольском направлениях", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки украинские войска имели успех. Они закрепляются на достигнутых рубежах и наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям россиян. Также защитники осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Отмечается, что на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.
В то же время россияне вели безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки Донецкой области. По информации от Генштаба, враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы.
"Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. Идут тяжелые бои", - добавили в сообщении.
- Силы обороны 22 августа отразили атаки российских военных возле Авдеевки Донецкой области. На фронте в сутки произошло более 30 боевых столкновений. ВСУ уничтожили 480 террористов, 11 танков и 12 БПЛА.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.72 Покупка 37.72Продажа 38.57
- EUR Покупка 41.13Продажа 42.25
- Актуальное
- Важное