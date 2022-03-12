"Украинские войска гарантируют полную тишину": Зеленский призвал РФ прекратить огонь для открытия гуманитарных коридоров

Об этом Зеленский сказал в видеообращении, обнародованном Офисом президента.



"Украинские войска со своей стороны гарантируют полную "тишину" по всему маршруту, чтобы Мариуполь получил еду, получил воду, получил медикаменты. И чтобы мирные жители города Мариуполя могли выехать на безопасную территорию. Также подготовлены гуманитарные коридоры из Макарова, Бородянки, Тростянца, Сум, Полтавы, Лебедина, Конотопа, Большой Писаревки, Краснополья, Пологов, Токмака, Гостомеля, Козаровичей, Микуличей и Андреевки в Киевской области. Российская сторона должна обеспечить "тишину" по каждому из этих маршрутов.Иначе что тогда вообще может гарантировать Россия на каких-либо переговорах?" – сказал Зеленский.



Президент также поблагодарил всех причастных к обеспечению работы гуманитарных коридоров.



"В эти сутки мы снова отправили гуманитарный груз в Мариуполь. Мы будем стараться каждый день, чтобы спасти наших людей. Я благодарен каждому водителю, который пытается реализовать эту сложную миссию. Благодарен представителям церкви, которые присоединились к попыткам защитить гуманитарный коридор в Мариуполе от обстрелов" , – сказал Зеленский.

Напомним, 12 марта 2022 года Украина открыла гуманитарные коридоры для эвакуации людей из горячих точек Донетчины, Сумщины, Запорожья и Киевщины.

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