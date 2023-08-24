Украинские войска добились значительных тактических успехов на Запорожье, - ISW
Украинские войска продвигались к юго-востоку от Роботиного и к северо-западу от Вербового на Запорожье, достигнув значительных тактических успехов
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
23 августа украинские войска продолжали наступательные операции и добились значительных тактических успехов в западной части Запорожской области. Опубликованные 22 августа геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвигались к юго-востоку от Роботино (10 км к югу от Орехова) и к северо-западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).
Геолокационные кадры, опубликованные 23 августа украинскими источниками, включая украинского главнокомандующего генералом Валерия Залужного, показывают, что украинские силы установили флаг в южном Роботино, что указывает на то, что российские силы, вероятно, имеют ограниченные позиции, которые остались в селе.
Украинский Генштаб сообщил о неуточненных украинских успехах на направлениях Новоданиловка (5 км к югу от Орехова) и Новопокроповка (13 км к юго-востоку от Орехова).
Российские военные блоггеры в большинстве своем утверждали, что продолжаются бои за контроль над Роботиным и что российские силы отразили украинские атаки в населенном пункте и вблизи него. Некоторые военные блоггеры утверждали, что российские войска вытеснили украинские войска из центральной и северной части Роботино и что российские войска сохраняют контроль над южным плацдармом в Роботино.
- 21 августа в Минобороны сообщали , что ВСУ имели успех вблизи Роботиного и южнее Малой Токмачки Запорожской области.
- 22 августа в Генштабе ВСУ заявили , что украинские военные имеют успех в направлении Роботиного Запорожской области, там они закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время бойцы русской армии перемещают свои войска и используют резервы.
- Во вторник, 22 августа, украинские защитники в составе 47-й отдельной механизированной бригады вошли в село Роботино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей. Военнослужащий ВСУ Виктор Бурлык сообщал , что украинская армия зашла в Роботино, однако в окрестностях еще находятся российские подразделения.
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