Украинские войска добились значительных тактических успехов на Запорожье, - ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

23 августа украинские войска продолжали наступательные операции и добились значительных тактических успехов в западной части Запорожской области. Опубликованные 22 августа геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвигались к юго-востоку от Роботино (10 км к югу от Орехова) и к северо-западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

Геолокационные кадры, опубликованные 23 августа украинскими источниками, включая украинского главнокомандующего генералом Валерия Залужного, показывают, что украинские силы установили флаг в южном Роботино, что указывает на то, что российские силы, вероятно, имеют ограниченные позиции, которые остались в селе.

Украинский Генштаб сообщил о неуточненных украинских успехах на направлениях Новоданиловка (5 км к югу от Орехова) и Новопокроповка (13 км к юго-востоку от Орехова).

Российские военные блоггеры в большинстве своем утверждали, что продолжаются бои за контроль над Роботиным и что российские силы отразили украинские атаки в населенном пункте и вблизи него. Некоторые военные блоггеры утверждали, что российские войска вытеснили украинские войска из центральной и северной части Роботино и что российские войска сохраняют контроль над южным плацдармом в Роботино.