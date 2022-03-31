Украинские волонтеры создали приложение TacticMedAid, в котором можно научиться оказывать первую домедицинскую помощь

Об этом сообщила Минцифра .



"75-90% военных и гражданских погибают от ранений, если не была оказана домедицинская помощь. Поэтому, чтобы научить украинцев оперативно оказывать первую домедицинскую помощь пострадавшим во время войны, более 20 волонтеров создали приложение TacticMedAid", - отметили в министерстве.



Воспользоваться этими инструкциями можно в любом месте. TacticMedAid работает без интернета. Приложение доступно на iOS и Android .



"Над созданием проекта работают более 20 специалистов-волонтеров, среди которых: 42flows tech, Alty, UniSafe (Днепр), Reactor (Work ua), дизайнер Саша Даниленко, Bambuk Студия (Львов), УКУ и другие", - отметили в Минцифре .

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