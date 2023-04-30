Украинские волонтеры работают над созданием боевой ракеты "Трембита"

Об этом пишет издание "Милитарный".

Это будет малая крылатая ракета с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем.

"Наша простая ракета – несравнимо дешевле, чем выстрелы зенитных ракетных комплексов врага", – заявили разработчики.

Разработкой занимаются инженеры из волонтерского конструкторского бюро PARS и с участием волонтеров из общественной организации "Відсіч".

Сообщается, что по планам залповый запуск от 20 таких ракет позволит преодолевать ПВО противника и поражать цели на достаточной глубине. Волонтеры хотят развернуть по всей Украине производство отдельных деталей и узлов ракеты в условиях гаражных мастерских.

Двигатель ракеты не имеет подвижных деталей, прост в изготовлении и работает на бензине. Пуск будет производиться с пневмокатапульты. Боевая часть может иметь термобарический заряд и комбинированный заряд осколочно-фугасного действия в 20 кг.

Заявленные характеристики ракеты: