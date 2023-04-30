Украинские волонтеры работают над созданием боевой ракеты "Трембита"
Украинские волонтеры взялись за разработку боевой ракеты "Трембита", которая будет поражать цели на расстоянии 140 км и истощать ПВО врага
Об этом пишет издание "Милитарный".
Это будет малая крылатая ракета с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем.
"Наша простая ракета – несравнимо дешевле, чем выстрелы зенитных ракетных комплексов врага", – заявили разработчики.
Разработкой занимаются инженеры из волонтерского конструкторского бюро PARS и с участием волонтеров из общественной организации "Відсіч".
Сообщается, что по планам залповый запуск от 20 таких ракет позволит преодолевать ПВО противника и поражать цели на достаточной глубине. Волонтеры хотят развернуть по всей Украине производство отдельных деталей и узлов ракеты в условиях гаражных мастерских.
Двигатель ракеты не имеет подвижных деталей, прост в изготовлении и работает на бензине. Пуск будет производиться с пневмокатапульты. Боевая часть может иметь термобарический заряд и комбинированный заряд осколочно-фугасного действия в 20 кг.
Заявленные характеристики ракеты:
- Снаряженный вес: 100 кг;
- Вес боевой части: 20 кг;
- Дальность поражения: более 140 км;
- Скорость: более 400 км/ч;
- Максимальная высота полета: 2000м;
- Минимальная высота полета: 30 м;
- Двигатель: 30 л.
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