Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Украинские воины за сутки уничтожили 680 россиян, самолет и 14 беспилотников
Инфографика

Украинские воины за сутки уничтожили 680 россиян, самолет и 14 беспилотников

29 июня, 2023 четверг
08:11
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине более 227,7 тыс. военных, 4038 танков, 315 самолетов и 3513 дронов

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

С 24 февраля 2022 года по 29 июня 2023 года РФ потеряла на войне в Украине:

  • личного состава – около 227 780 (+680) человек,
  • танков ‒ 4038 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7857 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 4116 (+27) ед,
  • РСЗО – 627 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 388 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+1) ед,
  • вертолетов – 308 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3513 (+14),
  • крылатых ракет ‒ 1261 (+0),
  • кораблей / катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6780 (+6) ед,
  • специальной техники – 569 (+6).

Военные уточняют окончательные утраты противника.

  • В утренней сводке 29 июня отчитывается Генштаб ВСУ: в течение суток враг пытался вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Вместо этого ВСУ поразили артподразделения россиян на огневых позициях и уничтожили российский самолет Су-25.
Россия
военные силы Украины
Убитые русские
потери окуппантов
Читайте также:
Молодіжна збірна України, Україна U21
28 июня, 2023 среда
Кайфуем от нашей игры, - футболист сборной Украины оценил результаты на молодежном Евро-2023
Єнс Столтенберг
28 июня, 2023 среда
Столтенберг о членстве Украины в Альянсе: Путин не имеет права вето на расширение НАТО
28 июня, 2023 среда
В МИД Китая сдержанно отреагировали на слова посла в ЕС о границах Украины 1991 года
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.74
    Покупка 36.74
    Продажа 37.46
  • EUR
    Покупка 40.38
    Продажа 41.24
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
29 июня
10:04
OPINION
Не искать "большую Украину"
09:58
Обновлено
СБУ задержала агента РФ, скорректировавшего ракетный удар по Краматорску 27 июня
09:52
Потеря самолета Ил-22M подорвет способность командиров РФ координировать военных в периоды интенсивных операций, - разведка Британии
09:34
Утром враг обстрелял Херсонщину, погибла женщина
09:26
На Бахмутском направлении ВСУ перехватили инициативу и ведут наступление широким фронтом, на Бердянском – продвижение на 1300 м
09:17
Эксклюзив
В Херсонском облсовете рассказали, как пострадавшим от последствий подрыва Каховской ГЭС получить помощь
09:12
Глава МИД Дании заявил, что ЕС не должен снижать планку для членства Украины
08:53
Руководителей военкоматов проверят на добродетель и эффективность, создана рабочая группа, - замминистра обороны Павлюк
08:41
Впервые в истории страны: Индия подарила военный корабль Вьетнаму
08:36
Эксклюзив
"Четкий сигнал о членстве Украины или глобальном соглашении": дипломат Ельченко рассказал об ожиданиях от саммита НАТО
08:07
Мятеж Пригожина ослабил Путина, - Шольц
08:05
Венгрия
Недопустимая геополитическая игра Украиной и украинцами
08:05
OPINION
Почему не сидит Галущенко?
07:48
Умер последний свидетель конечных дней Гитлера
07:29
Госдеп США поддержал продажу Норвегии планирующих бомб и оборудования на $293 млн
07:25
Обновлено
Ракетный удар РФ по Краматорску: количество погибших возросло до 12, аварийно-спасательные работы завершены
07:02
ВСУ поразили 11 артподразделений россиян, на трех направлениях фронта произошло 40 боевых столкновений, - Генштаб
07:00
Молодежный Евро-2023: результаты всех матчей 28 июня
06:50
"Комиссия вышла за пределы своих полномочий, решение должно быть отменено": министр образования отреагировал на идею переименовать Запорожье
06:32
В Косово полицейские остановили автомобиль с сыном Вучича и заставили его снять футболку с "антикосовской надписью"
05:53
Авиакомпании США и Китая будут увеличивать пассажиропоток, сократившийся во время пандемии
05:50
После мятежа Пригожина: российские пропагандисты заявили об аресте генерала Суровикина
05:36
США тщательно изучают доказательства по делу о подрыве Каховской ГЭС
04:45
шпиён
В Словении задержали россиянина, фотографировавшего военный аэродром
04:17
Пригожин мог вернуться в РФ для согласования дополнительных деталей соглашения с Кремлем, - ISW
03:49
Болгария продолжила программу поддержки беженцев из Украины
03:21
В госдепе США заявили, что у Украины есть все, что нужно для успеха контрнаступления
02:53
В США одобрили продажу Польши системы управления ПВО на $15 млрд
02:25
Спасатели подняли на берег обломки батискафа "Титан", затонувшего в Атлантике
01:57
В Саудовской Аравии совершено нападение на консульство США: погибли нападающий и охранник
01:33
Ночной обстрел Украины: в Запорожье и Харьковской области раздались взрывы
00:56
В России подтвердили гибель экипажа ИЛ-22, сбитого вагнеровцами
00:28
"Слуга Путина": Орбан обвиняется в промедлении с голосованием ратификации членства Швеции в НАТО
00:21
Зеленский о корректировщике удара по Краматорску: возможное наказание – включая пожизненное
00:17
Молодежный Евро-2023: определились все четвертьфинальные пары турнира
00:01
Коноплянка нашел сенсационный вариант продолжения карьеры
2023, среда
28 июня
23:51
Сборная Украины узнала соперника в четвертьфинале молодежного Евро-2023
23:43
Франция разгромила Швейцарию на молодежном Евро-2023
23:33
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 28 июня
22:48
Инфографика
Европейские игры-2022: Как выглядит медальный зачет
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV