Украинские воины за сутки уничтожили 680 россиян, самолет и 14 беспилотников
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине более 227,7 тыс. военных, 4038 танков, 315 самолетов и 3513 дронов
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля 2022 года по 29 июня 2023 года РФ потеряла на войне в Украине:
- личного состава – около 227 780 (+680) человек,
- танков ‒ 4038 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7857 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 4116 (+27) ед,
- РСЗО – 627 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 388 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+1) ед,
- вертолетов – 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3513 (+14),
- крылатых ракет ‒ 1261 (+0),
- кораблей / катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6780 (+6) ед,
- специальной техники – 569 (+6).
Военные уточняют окончательные утраты противника.
- В утренней сводке 29 июня отчитывается Генштаб ВСУ: в течение суток враг пытался вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Вместо этого ВСУ поразили артподразделения россиян на огневых позициях и уничтожили российский самолет Су-25.
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