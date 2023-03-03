Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Украинские воины за сутки сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и 7 беспилотников, – Генштаб

Украинские воины за сутки сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и 7 беспилотников, – Генштаб

3 мартa, 2023 пятница
06:47
война с Россией

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба 3 марта.

В Генштабе сообщили, что украинские защитники сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и 7 БпЛА (1 – типа "Суперкам", 2 – "Орлан" и 4 – "Ланцет").

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 6 районов сосредоточения противника и его боеприпасов.

Россияне нанесли 31 авиационный и 3 ракетных удара, 88 раз обстреливали территорию Украины с РСЗО

Согласно сообщению Генштаба, на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили более 85 атак противника. Захватчики нанесли 31 авиационный и три ракетных удара, в том числе по гражданской инфраструктуре в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Есть раненые среди мирного населения, повреждены жилые многоэтажки и частные дома.

Кроме того, было зафиксировано 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения врагом ракетных ударов значительна по всей территории Украины.

Ситуация на основных направлениях обороны

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях – без существенных изменений. За прошедшие сутки россияне обстреливали из минометов и артиллерии Черниговщину, Сумщину и районов 18 населенных пунктов Харьковской области.

В Купянском и Лиманском направлениях войска противника вели безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Враг совершал артиллерийские обстрелы недалеко от 20 населенных пунктов Харьковской, Луганской и Донецкой областей.

На Бахмутском направлении россияне не перестают штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Григоровки, Богдановки и Бахмута. В то же время вражеские обстрелы получили Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях атаки россиян успеха не имели. Враг же обстрелял из артиллерии и минометов районы 18 населенных пунктов Донетчины.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты били по более чем 45 населенным пунктам обеих областей.

Оккупанты вывезли около 200 мирных жителей села Боевое на Херсонщине из-за отказа отдать захватчикам частные участки

Около 200 жителей села вывезены в неизвестном направлении для проведения так называемых фильтрационных мероприятий, а в их дома поселяют российских наемников.

Российские захватчики продолжают грабить население на временно захваченных территориях. Так, с начала февраля 2023 года российские наемники начали активно забирать автомобили у жителей Запорожской области, не получивших российские паспорта.

Кроме того, представители так называемой оккупационной власти оказывают давление на местных жителей, чтобы присвоить их земельные участки.

Как добавили в Генштабе, большинство жителей населенного пункта Боевое Херсонской области отказалось передавать свои частные участки на баланс местной оккупационной администрации. На 1 марта этого года около 200 человек из этого села оккупанты вывезли в неизвестном направлении для проведения так называемых фильтрационных мероприятий, а в их дома расквартируют российских наемников.

  • Пограничники отбили атаки россиян в Бахмуте, ликвидировано до 10 вагнеровцев
Читайте также:
Зеленський і Путін
2 мартa, 2023 четверг
Путин понял, что военной победы не одержит, - дипломат Огрызко
лукашенко путін
2 мартa, 2023 четверг
В ISW рассказали, зачем Лукашенко посетил Китай и почему результаты поездки выгодны Путину
Майк Тайсон
1 мартa, 2023 среда
Майк Тайсон назвал тяжеловеса с самым мощным ударом в истории
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.47
    Покупка 38.47
    Продажа 39.35
  • EUR
    Покупка 40.28
    Продажа 41.31
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
3 мартa
06:50
Российский консул в Нидерландах покинет свой офис в замке за публичную поддержку Путина
06:26
РФ стремится замедлить военную помощь Украине ядерным шантажом, - ISW
06:13
В Лос-Анджелесе умер лауреат 11 наград "Грэмми" саксофонист Уэйн Шортер
05:51
Разрешить ситуацию на Запорожской АЭС может только полный вывод российских войск и техники, – заявление ЕС
05:45
Анонс
УПЛ: расписание матчей и трансляций 16-го тура чемпионата Украины по футболу
04:54
Пограничники отбили атаки россиян в Бахмуте, ликвидировано до 10 вагнеровцев
04:31
Месси принял судьбоносное решение относительно своего будущего
03:20
Морские пехотинцы уничтожили за день БМП и 13 россиян
02:11
Пытки россиянами жителей Херсонщины были частью плана по уничтожению украинской идентичности, - международная юридическая группа
01:20
Маркевич раскритиковал назначение Ротаня тренером сборной Украины
00:56
НАТО
Венгрия отложила ратификацию заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО
00:53
В Сумской области россияне 2 марта разрушили частные дома, агрофирму и линии электропередач
00:33
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 2 марта
00:21
"Барселона" победила "Реал" в Эль-Классико
2023, четверг
2 мартa
23:55
США представили новую стратегию кибербезопасности на фоне угроз РФ и Китая
23:24
Музей Стеделек в Амстердаме признал Малевича украинским художником
23:01
В Брянской области РФ на мине взорвались четверо искавших "диверсантов" росгвардейцев, - депутат госдумы
22:46
США анонсировали новый пакет военной помощи Украине 3 марта
22:32
В Германии растет поддержка военной помощи Украине и санкций против РФ: опрос
22:17
Зеленский и президент Бразилии обсудили "дипломатические усилия" и "формулу мира"
22:00
Зеленский: на зверский ракетный обстрел Запорожья будет военный и юридический ответ
21:58
Обзор
Россия обвиняет Украину в теракте, ситуация в Бахмуте накаляется, а Блинкен поговорил с Лавровым. Мировые СМИ об Украине 2 марта
21:46
Уже более 40 тыс. украинских военных отмечены госнаградами, - Зеленский
21:26
Единственной гарантией безопасности Украины, кроме НАТО, было бы предоставление ядерного оружия: глава МИД Эстонии
21:09
Саакашвили суд
Суд отказал Саакашвили в отсрочке приговора по состоянию здоровья
20:43
Галущенко: Украина выиграла у РФ битву в энергетике, есть профицит в системе
20:37
Польша начинает производство танков в сотрудничестве с Южной Кореей
20:12
Российский олигарх Дерипаска об экономике РФ: денег нет, инвестиций не будет, нужно сократить госаппарат и силовиков
20:05
OPINION
Китай играет краплеными картами
20:04
Джамала стала первым украинским амбассадором программы равенства женщин в музыке от Spotify
20:00
Обзор
Победные новости 372 дня войны: увеличение расходов на оборону, дерусификация районов Одессы и партизаны в России
19:20
Порошенко призвал Верховную Раду прислушаться к заявлению послов
19:18
Уникальный трансфер: украинский самолет "Руслан" перевез 67-тонную турбину из США в Австралию
19:01
В Херсонской области оккупанты ввели обязательные "кадетские классы", в которых преподают пророссийские местные жители без педообразования, — Генштаб
18:50
Обновлено
Блинкен и Лавров общались на полях саммита G20: говорили о ядерном соглашении и Украине
18:37
Российские спецслужбы пытались получить доступ к проектной документации украинских АЭС
18:20
Из Купянской общины Харьковщины начали обязательную эвакуацию семей с детьми и маломобильных жителей
18:19
Разведывал позиции ВСУ в пограничье: в Сумской области задержали шпиона из России
18:07
OPINION
Топ-менеджеры крупных компаний должны работать, сидя в камере
18:00
AirMoldova отменила рейсы из Кишинева в пяти направлениях из-за "операционных трудностей"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV