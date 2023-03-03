Об этом говорится в утренней сводке Генштаба 3 марта.

В Генштабе сообщили, что украинские защитники сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и 7 БпЛА (1 – типа "Суперкам", 2 – "Орлан" и 4 – "Ланцет").

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 6 районов сосредоточения противника и его боеприпасов.

Россияне нанесли 31 авиационный и 3 ракетных удара, 88 раз обстреливали территорию Украины с РСЗО

Согласно сообщению Генштаба, на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили более 85 атак противника. Захватчики нанесли 31 авиационный и три ракетных удара, в том числе по гражданской инфраструктуре в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Есть раненые среди мирного населения, повреждены жилые многоэтажки и частные дома.

Кроме того, было зафиксировано 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения врагом ракетных ударов значительна по всей территории Украины.

Ситуация на основных направлениях обороны

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях – без существенных изменений. За прошедшие сутки россияне обстреливали из минометов и артиллерии Черниговщину, Сумщину и районов 18 населенных пунктов Харьковской области.

В Купянском и Лиманском направлениях войска противника вели безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Враг совершал артиллерийские обстрелы недалеко от 20 населенных пунктов Харьковской, Луганской и Донецкой областей.

На Бахмутском направлении россияне не перестают штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Григоровки, Богдановки и Бахмута. В то же время вражеские обстрелы получили Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях атаки россиян успеха не имели. Враг же обстрелял из артиллерии и минометов районы 18 населенных пунктов Донетчины.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты били по более чем 45 населенным пунктам обеих областей.

Оккупанты вывезли около 200 мирных жителей села Боевое на Херсонщине из-за отказа отдать захватчикам частные участки

Около 200 жителей села вывезены в неизвестном направлении для проведения так называемых фильтрационных мероприятий, а в их дома поселяют российских наемников.

Российские захватчики продолжают грабить население на временно захваченных территориях. Так, с начала февраля 2023 года российские наемники начали активно забирать автомобили у жителей Запорожской области, не получивших российские паспорта.

Кроме того, представители так называемой оккупационной власти оказывают давление на местных жителей, чтобы присвоить их земельные участки.

Как добавили в Генштабе, большинство жителей населенного пункта Боевое Херсонской области отказалось передавать свои частные участки на баланс местной оккупационной администрации. На 1 марта этого года около 200 человек из этого села оккупанты вывезли в неизвестном направлении для проведения так называемых фильтрационных мероприятий, а в их дома расквартируют российских наемников.