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Украинские воины за сутки ликвидировали 590 российских оккупантов, 10 дронов и 5 танков
С начала полномасштабной войны РФ потеряла в Украине более 226 тыс. оккупантов, 4036 танков, 3492 беспилотника и 386 средств ПВО
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля 2022 года по 27 июня 2023 года Россия потеряла на войне:
- личного состава – около 226 170 (+590) человек,
- танков ‒ 4036 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7834 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 4083 (+28) ед,
- РСЗО – 626 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 386 (+1) ед,
- самолетов – 314 (+0) ед,
- вертолетов – 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3492 (+10),
- крылатых ракет ‒ 1261 (+2),
- кораблей, катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6772 (+21) ед,
- специальной техники – 563 (+6).
Окончательные данные уточняются.
- 26 июня Генштаб сообщил, что, несмотря на потери, россияне сосредоточены на наступлении по Лиманскому, Бахмутскому и Марьинскому направлениям. Также они пытались восстановить утраченное положение в Новодаровке Запорожской области. В течение суток на фронте произошло 36 боестолкновений.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила 26 июня, что за прошедшую неделю на фронте враг понес потери в личном составе почти в 8 раз больше, чем Вооруженные Силы Украины. На ключевых направлениях украинские военные продвигаются на 1-2 км.
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