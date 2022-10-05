Об этом информируют в телеграме Военно-морские силы ВСУ .

"4 октября, военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что за прошедшие сутки морские пехотинцы уничтожили по меньшей мере 13 оккупантов, 2 автомобиля и подбили боевую бронированную машину и танк.

Также артиллеристы и подразделения Командования морской пехоты ликвидировали два танка и еще два тяжелых автотранспорта.

"Окончательные потери врага уточняются", – добавляют в ВМС.