Украинские воины ВМС за сутки уничтожили по меньшей мере 13 оккупантов, два танка, столько же тяжелых машин армии РФ
За прошедшие сутки морские пехотинцы ВСУ уничтожили по меньшей мере 13 рашистов, два танка, столько же тяжелых автотранспортов российской армии, а также подбили еще один танк и бронемашину
Об этом информируют в телеграме Военно-морские силы ВСУ .
"4 октября, военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что за прошедшие сутки морские пехотинцы уничтожили по меньшей мере 13 оккупантов, 2 автомобиля и подбили боевую бронированную машину и танк.
Также артиллеристы и подразделения Командования морской пехоты ликвидировали два танка и еще два тяжелых автотранспорта.
"Окончательные потери врага уточняются", – добавляют в ВМС.
- 3 октября ВСУ ударили по понтонной и паромной переправам противника через Днепр Херсонской области.
- В оккупированном Херсоне в ночь на 5 октября произошел прилет по гостинице "Нинель", где часто размещались сотрудники ФСБ. Сообщают об уничтоженных россиянах.
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