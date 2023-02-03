Украинские воины вблизи Бахмута уничтожили российский самолет Су-25
2 февраля на Донетчине, в районе Бахмута, украинские нацгвардейцы уничтожили очередной российский штурмовик Су-25
Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.
"Авиация противника активно использует бронированный дозвуковой штурмовик при уничтожении наземных целей и наносит удары по украинским позициям и населенным пунктам", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что вчера, 2 февраля, в 11:55 на юго-восточной окраине Бахмута украинские воины обнаружили два российских самолета Су-25 в трех километрах.
Вражеские цели захватил украинский стрелок-зенитчик ПЗРК "Игла-1".
В результате прицельного огня Су-25 был поражен.
"В результате боевой работы огневой группы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3 бригады оперативного назначения на Бахмутском направлении оккупанты частично теряют боеспособность и воздушное преимущество, только за прошедшую неделю расчетом был уничтожен вертолет Ми-24 и самолет Су-25", - отмечают в НГУ.
- Генеральный штаб ВСУ сообщил, что от 24 февраля 2022 года по 3 февраля 2023 года Россия потеряла в войне против Украины 294 самолета.
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