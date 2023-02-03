Украинские воины вблизи Бахмута уничтожили российский самолет Су-25

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.

"Авиация противника активно использует бронированный дозвуковой штурмовик при уничтожении наземных целей и наносит удары по украинским позициям и населенным пунктам", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что вчера, 2 февраля, в 11:55 на юго-восточной окраине Бахмута украинские воины обнаружили два российских самолета Су-25 в трех километрах.

Вражеские цели захватил украинский стрелок-зенитчик ПЗРК "Игла-1".

В результате прицельного огня Су-25 был поражен.

"В результате боевой работы огневой группы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3 бригады оперативного назначения на Бахмутском направлении оккупанты частично теряют боеспособность и воздушное преимущество, только за прошедшую неделю расчетом был уничтожен вертолет Ми-24 и самолет Су-25", - отмечают в НГУ.