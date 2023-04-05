Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель минобороны США 4 апреля, сообщает CNN .

"Учеба на Abrams еще не началась… Мы все еще работаем над закупкой оборудования, поэтому мы еще не начали обучение, но я ожидаю, что это произойдет сравнительно скоро", – сказал чиновник.

В Пентагоне напомнили, что в США учения прошли уже более 7000 украинских военнослужащих с начала российского вторжения в Украину. Что касается танков Abrams, то Америка планирует передать Украине 31 единицу – численность танкового батальона.