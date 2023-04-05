Украинские воины в скором времени начнут тренироваться на танках Abrams, - Пентагон
Бойцы Вооруженных Сил Украины "сравнительно скоро" приступят к тренировкам на американских танках M1-A1 Abrams
Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель минобороны США 4 апреля, сообщает CNN .
"Учеба на Abrams еще не началась… Мы все еще работаем над закупкой оборудования, поэтому мы еще не начали обучение, но я ожидаю, что это произойдет сравнительно скоро", – сказал чиновник.
В Пентагоне напомнили, что в США учения прошли уже более 7000 украинских военнослужащих с начала российского вторжения в Украину. Что касается танков Abrams, то Америка планирует передать Украине 31 единицу – численность танкового батальона.
- 25 января президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 танк Abrams.
- А первый заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун говорил, что танки M1 Abrams Украина может получить из хранящихся на складах США запасов . Это ускорило бы их снабжение по сравнению с тем, если бы эти танки производили.
- В марте Пентагон принял решение предоставить Украине 31 танк M1-A1 Abrams, вместо запланированных ранее более новых моделей M1-A2, чтобы ускорить процесс передачи.
- На это директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Эспрессо сказал : "Получение более ранней версии танков Abrams от США не говорит о том, что эти танки хуже - они также современны и помогут ВСУ при контрнаступлении".
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