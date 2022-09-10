Украинские воины уже на окраинах Лисичанска, - Гайдай
Украинские защитники находятся на околицах Лисичанска Луганской области, а захватчики массово покидают населенный пункт
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Суспильне.
"Подробностей не будет. Но наши ВСУ на околицах Лисичанска. У россиян паника, массово выезжают", - подчеркнул он.
- По состоянию на 10 сентября военные пропагандисты РФ сообщают, что российские оккупанты покинули Изюм .
- 10 сентября украинские военные зашли в Купянск Харьковской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.76
Покупка 39.76Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 39.57Продажа 40.83
- Актуальное
- Важное