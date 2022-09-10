Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Суспильне.

"Подробностей не будет. Но наши ВСУ на околицах Лисичанска. У россиян паника, массово выезжают", - подчеркнул он.

По состоянию на 10 сентября военные пропагандисты РФ сообщают, что российские оккупанты покинули Изюм .

10 сентября украинские военные зашли в Купянск Харьковской области.

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