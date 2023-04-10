Украинские воины уничтожили российский вертолет Ми-24 на Авдеевском направлении
10 апреля на Авдеевском направлении украинские военнослужащие 110 отдельной механизированной бригады ликвидировали вражеский вертолет Ми-24
Об этом информирует прессслужба 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко .
"Сегодня военнослужащие нашей бригады уничтожили вражеский вертолет Ми-24", - говорится в заявлении.
Сообщается, что российские войска не прекращают попыток наступать на Авдеевском направлении, однако получает отпор, "большие потери в живой силе и уничтоженную технику".
- 15 марта враг совершил более 75 атак на пяти направлениях, однако украинские воины продолжали уничтожать россиян и ударили по почти 20 районам скопления захватчиков и сбили самолет.
- С начала полномасштабной войны РФ потеряла в Украине 178,8 тыс. рашистов, 3637 танков, 2750 артиллерийских систем, 2323 беспилотника.
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