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Украинские воины уничтожили российский вертолет Ка-52, - Генштаб
В среду, 5 апреля, украинская ПВО уничтожила российский вертолет Ка-52
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"На восточном фронте наши воины уничтожили российский вертолет Ка-52. Выстоим и победим!" - пишет Генштаб.
- Украинские морские пехотинцы ликвидировали за день, 4 апреля, 7 россиян.
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2023, среда
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