Украинские воины уничтожили еще два вражеских беспилотника

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Военнослужащие боевых обслуг зенитного ракетного полка воздушного командования "Центр", выполняющих боевые задания в оперативном подчинении воздушных соединений "Юг" и "Восток", вечером уничтожили еще два российских БПЛА, тип уточняется", – говорится в сообщении.

С 15:00 до 20:00 6 октября на Юге Украины подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ уничтожили пять беспилотников оккупантов

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