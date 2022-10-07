Украинские воины уничтожили еще два вражеских беспилотника
Вечером 6 октября зенитчики Воздушного командования "Центр" уничтожили два российских беспилотника
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
"Военнослужащие боевых обслуг зенитного ракетного полка воздушного командования "Центр", выполняющих боевые задания в оперативном подчинении воздушных соединений "Юг" и "Восток", вечером уничтожили еще два российских БПЛА, тип уточняется", – говорится в сообщении.
- С 15:00 до 20:00 6 октября на Юге Украины подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ уничтожили пять беспилотников оккупантов
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