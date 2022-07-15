Украинские воины поразили два российских самолета Су-25 на Запорожье
Бойцы из Центра спецопераций "А" Службы безопасности и Вооруженных сил Украины поразили два российских самолета Су-25 в Запорожье
Об этом сообщает в Фейсбуке Служба безопасности Украины .
"На днях в районе населенных пунктов Орехов и Степное враг пытался атаковать с двух Су-25 украинские позиции. Но наши ребята действовали на опережение - метко отработали по вражеским самолетам из ПЗРК.
Один самолет Су-25 украинские бойцы уничтожили, еще один поразили.
Также недавно спецназовцы ликвидировали четыре боевых машины пехоты, бронетранспортер и состав боекомплектов и позицию российских захватчиков.
- В Новой Маячке Олешковского района Вооруженные силы Украины ликвидировали пункт российской армии, расположенный в помещении бывшего детского санатория.
- 40-я артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта уничтожила русского бронеавтомобиля "Тигр", танка и БМП.
- За день, 14 июля, украинские защитники уничтожили базу в Новой Каховке и еще 6 складов РФ на оккупированных территориях.
- Разведка Национальной гвардии и артиллеристы Вооруженных сил Украины уничтожили две российские артиллерийские установки "Нона" и склад боеприпасов в Харьковской области.
- С 24 февраля по 14 июля кафиры потеряли около 37 870 военных, 1667 танков, 840 систем артиллерии и 219 самолетов.
- Воины отряда спецназначения Национальной гвардии Украины в Донбассе уничтожили группу наблюдения и технику российских захватчиков.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.06
Покупка 36.06Продажа 36.84
-
EUR
Покупка 35.85Продажа 36.84
- Актуальное
- Важное