Об этом сообщает в Фейсбуке Служба безопасности Украины .

"На днях в районе населенных пунктов Орехов и Степное враг пытался атаковать с двух Су-25 украинские позиции. Но наши ребята действовали на опережение - метко отработали по вражеским самолетам из ПЗРК.

Один самолет Су-25 украинские бойцы уничтожили, еще один поразили.

Также недавно спецназовцы ликвидировали четыре боевых машины пехоты, бронетранспортер и состав боекомплектов и позицию российских захватчиков.

В Новой Маячке Олешковского района Вооруженные силы Украины ликвидировали пункт российской армии, расположенный в помещении бывшего детского санатория.

40-я артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта уничтожила русского бронеавтомобиля "Тигр", танка и БМП.

За день, 14 июля, украинские защитники уничтожили базу в Новой Каховке и еще 6 складов РФ на оккупированных территориях.

Разведка Национальной гвардии и артиллеристы Вооруженных сил Украины уничтожили две российские артиллерийские установки "Нона" и склад боеприпасов в Харьковской области.

С 24 февраля по 14 июля кафиры потеряли около 37 870 военных, 1667 танков, 840 систем артиллерии и 219 самолетов.

Воины отряда спецназначения Национальной гвардии Украины в Донбассе уничтожили группу наблюдения и технику российских захватчиков.

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