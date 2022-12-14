Об этом в утренней сводке 14 декабря передает Генштаб ВСУ.

Как отмечается, в связи со значительным количеством раненых захватчиков, так называемым указом оккупационных властей, под нужды военных передаются больница №15 в населенном пункте Юбилейное Луганской области и больница №3 в Луганске.

Генштаб подтверждает, что в ночь с 12 на 13 декабря, в районе населенного пункта Новоайдар Луганской области, уничтожены более 15 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации.

А в Запорожской области потери врага составляют до 100 раненых оккупантов, уничтожен склад боеприпасов.

Напомним, украинские защитники за 13 декабря успешно отбили атаки врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, а также поразили 2 пункта управления и 4 района сосредоточения личного состава противника.

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