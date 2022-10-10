Украинские воины уничтожили 13 дронов Shahed-136 за 3,5 часа

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Как отметили военные, воздушная тревога на большой части Украины после обеда 10 октября была объявлена прежде всего из-за иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые атакуют Киев и северные области Украины с направления Курской области РФ и с территории Беларуси.

Воздушные силы ВСУ за три с половиной часа, с 15:00 до 18:30, уничтожили 13 "шахидов".

9 Shahed-136 удалось уничтожить силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр".

На Востоке Украины зенитчики воздушного командования "Восток" уничтожили еще четыре Shahed-136

10 октября около 14:30 в Херсонской области украинские воины "приземлили" российский штурмовик Су-25

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