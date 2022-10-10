Украинские воины уничтожили 13 дронов Shahed-136 за 3,5 часа
Во второй половине дня 10 октября Вооруженные Силы Украины уничтожили 13 иранских дронов-камикадзе Shahed-136
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Как отметили военные, воздушная тревога на большой части Украины после обеда 10 октября была объявлена прежде всего из-за иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые атакуют Киев и северные области Украины с направления Курской области РФ и с территории Беларуси.
Воздушные силы ВСУ за три с половиной часа, с 15:00 до 18:30, уничтожили 13 "шахидов".
9 Shahed-136 удалось уничтожить силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр".
На Востоке Украины зенитчики воздушного командования "Восток" уничтожили еще четыре Shahed-136
- 10 октября около 14:30 в Херсонской области украинские воины "приземлили" российский штурмовик Су-25
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.24
Покупка 40.24Продажа 41.13
-
EUR
Покупка 38.79Продажа 39.94
- Актуальное
- Важное