Об этом передает Генштаб ВСУ в утренней сводке от 22 ноября.

"Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - говорится в сообщении.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления, склад горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

Украинская авиация в течение 20 ноября нанесла по врагу 6 ударов. Среди пораженного – колонна русских войск, несколько районов сосредоточения и позиции ЗРК врага.

С начала полномасштабного вторжения в Украину и до 21 ноября россияне потеряли 84 600 человек погибшими, 2892 танка, 278 самолетов и 261 вертолет.

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