Украинские воины ударили по пункту управления, складу горюче-смазочных материалов и районам сосредоточения врага
21 ноября украинское войско продолжало наносить потери врагу. Среди пораженного – пара районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пункт управления
Об этом передает Генштаб ВСУ в утренней сводке от 22 ноября.
"Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - говорится в сообщении.
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления, склад горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.
- Украинская авиация в течение 20 ноября нанесла по врагу 6 ударов. Среди пораженного – колонна русских войск, несколько районов сосредоточения и позиции ЗРК врага.
- С начала полномасштабного вторжения в Украину и до 21 ноября россияне потеряли 84 600 человек погибшими, 2892 танка, 278 самолетов и 261 вертолет.
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